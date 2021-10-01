İntihar eden polisin babası: AKP ilçe başkanlığındaki hakaretleri hazmedemedi

Mersin’de intihar eden polis memuru Nagihan E.’nin babası Adil E., kızına AKP Mezitli İlçe Başkanlığı’nda hakaret edildiğini ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürü’nün de buna aracılık ettiğini öne sürerek, “Müdürden şikayetçi oldum, ilgili yerlere yazacağım. Yalakalar teşkilatı ne hale getirdiler” dedi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde görev yapan polis memuru Nagihan E., 27 Eylül günü intihar etmişti.

Baba Adil E., sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: “Ben emekli baş komiserim; kızım da Mersin Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şubesi’nde görevli olduğu gün, Mezitli Ak Parti İlçe Başkanlığı’nda görevli polis memuru rahatsızlanır. Hastaneye gider, iki saatliğine benim kızımı yerine gönderirler ve kızım görevdeyken dışarıdan partiye bir bayan gelir. ‘Nerde görevli polis, ben usandım polis azarlamaktan’ der. Bunun üzerine kızım da sorar, ‘Hanımefendi siz kimsiniz, niye bağırıyorsunuz’ der. Bunun üzerine bayan, ‘Sen şimdi kim olduğumu görürsün. Sicilini ver’ der. Bağıra bağıra odasına çıkar, sonra ilçe başkanını arar, artık nasıl bir yalan söylediyse başkan da hemen Mezitli İlçe Emniyet müdürünü arar.

‘O kızı hemen sürgüne göndereceksiniz’ der. İlçe Emniyet Müdürü de yardımcısı şube müdürü Serap K.’yı arayarak, ‘Böyle bir olay var, gereğini yap’ der. Bunun üzerine şubede kızıma devamlı mobbing uygulayan Serap Hanım, kızımı zorla Ak Parti binasına götürerek, sekreter odasında İlçe Başkan Yardımcısı ve sekreterin önünde aşağılayarak kızıma, ‘Sen sokak kadını gibi, sokak kadını ağzıyla konuşuyorsun. Çabuk sekreterden özür dile’ der. Kızım da ‘Ben suç işlemedim. O benden özür dilesin. Ben de ondan dilerim’ der. Üçlü çete, kızımı konuşturmazlar. Kızım özür diler, daha sonra ‘Çık dışarı’ der. Kızım, şube müdürüne, ‘Müdürüm, ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim’ diye karşılık verince İlçe Başkan Yardımcısı ‘Bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesinler’ der. Kızımı kapı dışarı ederler. Bunları kızım hazmedemedi, pazar günü evde intihar etti. Müdürden şikayetçi oldum, ilgili yerlere yazacağım. Herkese saygılar sunarım. Yalakalar teşkilatı ne hale getirdiler.”

CHP’li Başarır Mersin valisine seslendi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, olayla ilgili, “Her gün 3-4 polisimiz intihar ediyor, nerden? Milletvekiliniz polise ‘Şerefsiz’ der, ilçe başkanı sekreteriniz polise hakaret eder. Gencecik, hayatının baharında bu kız. Yazık değil mi? Onun babasına, annesine nasıl hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

ANKA’nın aktardığına göre Başarır, Nagihan E.’nin intiharına ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Gencecik, hayatının baharında bu kız. Yazık değil mi? Onun babasına, annesine nasıl hesap vereceksiniz. Kendisine hakaret eden sekreter, ‘Seni sürdüreceğim’ diyen ilçe başkanı şu an koltuklarında oturuyor ancak bugün polisimiz aramızda değil. Buradan Mersin valisine sesleniyorum: Polisine ‘Şerefsiz’ diyen milletvekilinin yanında oldun. Burada da AKP Mezitli İlçe Başkanı’nın ve sekreterinin yanında olacak mısın?”

Valilikten açıklama

Mersin Valiliği, baba Adil E.’nin beyanları üzerine 27 Eylül’de inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “27 Ağustos’ta Mezitli’de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına, herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır. Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül’de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır.”