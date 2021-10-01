Cumhurbaşkanının ÖTV yetkisi genişliyor

AKP’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle cumhurbaşkanının tütün mamülleri ve otomotiv sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarını belirleme yetkisi genişliyor.

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Bloomberg HT’de yer alan habere göre, cumhurbaşkanının bu alanlardaki ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını 1 katına kadar artırma yetkisi 3 kata çıkarılıyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, ‘sağlığa zararlı tütün mamulleri ile mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesini teminen ve ihtiyaçlara göre hızlı-esnek karar alınabilmesi amacıyla‘ bu kararın alındığı ifade edildi.

Teklifle yıllık cirosu 240 bin TL’nin altındakiler ve tarımsal destek alanlar gelir vergisinden de muaf tutulacak.

Ayrıca sosyal medya fenomenleri hasılat bazında vergilendirilecek ve yeni yatırım teşvik belgesi alanlara vergi indirimi uygulanacak.