Britanyalı banka MB’den 300 bp daha indirim bekliyor

Britanya merkezli banka Standard Chartered, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceğini tahmin etti. Banka, faiz indirimine bağlı olarak yıl sonu 12 aylık enflasyon tahminini de yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

MB Para Piyasası Kurulu, geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmiş, bunu ‘premature’ bir indirim olarak tanımlayan uzmanlar, kararın döviz kurları ve enflasyon üzerindeki olası etkilerine dikkat çekmişti.

Reuters ajansının haberine göre, Standard Chartered’ın raporunda şunlar kaydedildi: “Merkez Bankası’nın gıda ve enerji fiyatları gibi geçici faktörlerin neden olduğu yüksek manşet enflasyon baskılarını göz ardı etmesini ve önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyi desteklemeye odaklanmasını bekliyoruz.”

Standard Chartered daha önceki beklentisi yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir indirim olmuştu.

Banka, bu yıl için büyüme tahminlerini de yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkardı. Raporun büyümeyle ilgili kısmında şu ifadeler kulalnıldı: “Avro bölgesi başta olmak üzere başlıca ticaret ortaklarında güçlü ekonomik toparlanma kaydedilirken, ihracat 2021’in ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 37 arttı ve artış kaydetmeye devam edebilir.”