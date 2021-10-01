İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler açıklandı

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları kuruldukları günden bu yana eleştirilerin odağında. Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından zararlı içerikler barındırarak özellikle genç izleyiciler arasında endişe ve depresyonu arttırdığı için birçok kez hedef alınmıştı.

Daha önce Facebook’un kendi şirketi olan Instagram’a yönelik yaptığı basına sızdırılan iç araştırmasında, uygulamanın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki endişeleri arttıracak düzeyde etkileri olduğunu tespit ettiği ortaya çıkmıştı. 2019’da yapılmaya başlanan araştırma, Instagram’ın ‘vücut imajı’ kaygısı yaratarak her üç genç kızdan birinin zihinsel durumunu daha da kötüleştirdiğini ortaya çıkarmıştı.

Wall Street Journal (WSJ) şimdi bu araştırmanın tamamını yayınladı. Araştırmada ABD, Avustralya, Brezilya dahil olmak üzere dokuz ülkede 100 bin kişiyle anket çalışması yapıldı.

Ankette başta Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi 30 milyondan fazla takipçiye sahip sosyal medya yıldızlarının paylaşımlarının kullanıcıları nasıl etkilediği üzerine sorular soruldu.

Buna göre kullanıcıların ünlülerin paylaşımları sonrası kendilerini olumsuz bir sosyal karşılaştırma durumuna soktukları ve bu sebeple zihinsel olarak olumsuz olarak etkilendikleri ortaya çıktı.

Facebook araştırmacıları, takipçilerinin paylaşımlar sonrasında sosyal açıdan daha olumsuz hissettiği ünlüler arasında şarkıcı Ariana Grande ve model Kendall Jenner’ın da yer aldığını tespit etti. Bu olumsuz algıya yol açan paylaşımların neredeyse yarısının ünlülere ait olduğu tespit edildi. Şirket, konuyla ilgili bu yıldızlarla ortak çalışmayı arzuluyor.

Öte yandan, komedyen Ellen DeGeneres, Amerikalı aktör Will Smith ve Brezilyalı futbolcu Neymar’ın hesaplarının ise daha az olumsuzluğa yol açtığı tespit edildi.

Uzmanlara göre sosyal medyada kullanıcılar açısından ‘öncü’ olan ünlülere dair bu araştırmadaki bulgular dikkate değer.