Facebook’un iç araştırması sızdırıldı: Instagram gençlerin sağlığını bozuyor

Facebook’un kendi şirketi olan Instagram’a yönelik yaptığı basına sızdırılan iç araştırması, uygulamanın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki endişeleri arttıracak düzeyde etkileri olduğunu bildiriyor.

Fotoğraf: DHA

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları kuruldukları günden bu yana eleştirilerin odağında. Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından zararlı içerikler barındırarak özellikle genç izleyiciler arasında endişe ve depresyonu arttırdığı için birçok kez hedef alınmıştı.

Geçen senelerde Instagram’ı satın alan Facebook’un sızdırılan iç raporu da bu eleştirileri doğrular vaziyette.

The Wall Street Journal’in haberine göre Facebook şirketinin araştırmacıları, geçen üç yıl boyunca yürütülen çalışmalarda Instagram’ın öncelikli olarak genç kızlar olmak üzere gençlerin büyük çoğunluğu için zararlı olduğunu keşfetti.

2019’da yapılmaya başlanılan araştırma, Instagram’ın ‘vücut imajı’ kaygısı yaratarak her üç genç kızdan birinin zihinsel durumunu daha da kötüleştirdiğini ortaya çıkardı. Gençler ayrıca şirket içi belgelere atıfta bulunarak Instagram’ın kaygı ve depresyon oranlarını da artırdığını söyledi.

Instagram tarafından yapılan açıklamada Facebook’un araştırmasının arkasında oldukları bildirildi.

Instagram’ın kamu politikası başkanı Karina Newton, kurumun uygulamayı herkes için güvenli bir yer haline getirmek için çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Birçok insanın aklındaki soru, sosyal medyanın insanlar için iyi mi yoksa kötü mü olduğudur. İki tezi de destekleyen araştırmalar var. O yüzden bu durum karışık. İkisi de olabilir. Biz Instagram’da yaptığımız işin yararlarını ve risklerini sürekli olarak değerlendiriyoruz.”

Newton, şirketin olumsuz sosyal karşılaştırma ve dayatılan ‘vücut imajı’ algıları konularını ele almaya odaklandığını bu tarz durumlarda harekete geçmenin yollarını geliştirdiğini öne sürdü.

Diğer yandan Instagram’ın 13 yaşın altındaki çocuklar için farklı bir platform başlatmayı planladığını da ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan rapor sonrası ABD’li bazı senatörler soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.