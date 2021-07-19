Seçmenin sosyal medya tercihi: Instagram kimin favorisi, Twitter’a takılmayan hangisi

Optimar araştırma şirketinin anketi sosyal medya platformalarının kullanımını ve farklı parti seçmenlerine göre dağılımını inceledi.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin köşesinde yer verdiği Optimar’ın temmuz ayı araştırmasına göre en sık kullanılan sosyla medya platformu yüzde 30,4’le Instagram oldu. Onu az bir farkla, yüzde 30,1 oranıyla Facebook izledi. Twitter (yüzde 19,6) ve Youtube (yüzde 11,5) geride kaldı.

Facebook’u en fazla tercih eden yüzde 33.9’la AKP’liler olurken Twitter’ı en çok kullanan seçmen CHP’lilerden oluşuyor. AKP’liler Twitter’da CHP, İYİ Parti ve HDP’nin gerisinden geliyor.

AKP’lilerin diğer sosyal medya platformlarını kullanım oranlarıysa şöyle: Yüzde 27,5 Instagram, yüzde 17,7 Twitter, yüzde 10 Youtube’u, yüzde 1’le Tiktok.

CHP’liler de en çok tercih edilen platform yüzde 31,5’le Facebook. Onu yüzde 26,9’la Instagram, yüzde 22,8’le Twitter takip ediyor.

MHP’liler ve İYİ Partililerin ise favorisi Instagram. İYİ Partililer 37,2 oranında Instagram’ı kullanırken, ikinci sırada yüzde 26,9’la Twitter’ı tercih ediyorlar. MHP’de yüzde 32,2’yle birinci sırada olan Instagram’ı yüzde 25,6’yla Facebook izliyor.