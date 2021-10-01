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Yaramazlara biraz batar!

Limak, enerji şirketini İngilizlere sattı

AKP döneminde en çok kamu ihalesi alan şirketlerin başında gelen Limak, Uludağ elektrik şirketleri tek hissedarı Uludağ Enerji’yi İngiliz yatırım fonu Actis’e devretmek için hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Fotoğraf: AA

Reuters’ta yer alan habere göre, devre konu olan ‘Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş‘ ve ‘Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş‘, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdürüyor.


Limak Yatırım’dan yapılan açıklamada hisse satış sözleşmesinin 30 Eylül’de imzalandığı belirtildi ancak devir bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in değerlendirmesi şöyle: “Yaklaşık bir yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik’in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye’nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz.

Özdemir satıştan elde ettikleri geliri Türkiye’de faaliyet gösterdikleri diğer sektörlere yatırmayı planladıklarını da ekledi.

Dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’in farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor. Kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar dolar büyüklüğünde fon katılımı sağlayan Actis, enerji alanına bugüne kadar 24 GW üzerinde kurulu kapasiteye sahip konumda.

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