Özel yurt sorunu: Öğrencilerden kalmadıkları dönemin parası alındı

MEHMET BARAN KILIÇ

Özel yurtta kalan öğrencilerden, üniversitelerin kapalı olduğu dönemde yurtta kalmadıkları günlerin parası da alındı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine sadece KYK yurtları değil, bazı özel yurtlar da öğrencileri çıkarmaya başlamıştı.

YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisanda hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı. Özvar, benzer açıklamayı bir hafta önce de yaptı.

Süregelen belirsizlikten sonra dün üniversitelerin hibrit eğitime geçeceği açıklandı.

Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başında özel yurtlarla genelde senelik sözleşme imzalayarak anlaşıyor. Ücretlerinin tamamını önceden verenlerin olduğu gibi aylık olarak ödeyenler de var. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda da cayma bedeli ödeniyor.

Özel yurtlar üniversitelerin kapalı olduğu dönemde öğrencilerden para toplamaya devam etti. Sözleşmesini feshetmek isteyenlerse cayma bedeli ödemek durumunda kalıyor. Hükümetin, bununla ilgili bir çalışması bulunmuyor.

Özel yurtta kalan öğrenciler okulların kapatılmasıyla mağdur oldu.

İstanbul, Edirne, Konya, Bursa ve Kırklareli’nde yaşayan öğrenciler mağduriyetlerini Diken’e anlattı.

‘Açılır diye ödüyordum’

Öğrenciler, üniversitelerin açılma ihtimaline karşı yurt ücretlerini ödemeye devam etti.

Üniversitelerin kapalı olmasına ve bu süreçte yurtta kalmamalarına rağmen şubat ve mart ödemeleri de yapıldı. Öğrenciler, sözleşmeleri feshetse yeni yurt bulmakta zorlanabilecekti: “Okulların açılma ihtimali olduğu için ödemeye devam ediyordum yani belirsizlik yüzünden. Sözleşmeyi feshedersem ve okullar açılırsa yurt bulma konusunda sıkıntı yaşarım. Varsayalım ki eski yurduma tekrar geldim, bu sefer eski fiyattan değil yeni fiyat verilecek bana yani zamlı hali. Bu da beni maddi açıdan zorlayabilir.”

Bazı yurtlar, üniversitelerin kapalı olmasına rağmen öğrencilerin yurtta kalmasına izin verirken bazı yurtlarsa izin vermiyor.

Cayma bedeli var

Ücretleri ödemek istemeyenlerse sözleşmeleri feshedebilir.

Ama bu durumda öğrencilerin cayma bedeli ödemesi gerekiyor.

Çözüm bulunmalı

Özel yurtta kalan öğrenciler, ellerinde olmayan sebeplerden dolayı üniversitelerin kapatıldığını ve bu nedenle imzaladıkları sözleşmelerden dolayı maddi olarak mağdur edildiklerini söylüyor. Öğrenciler, yurtların giderleri düşmesine rağmen ödemelerde herhangi bir kolaylık sağlamadıklarını da ekliyor.

Öğrenciler, ilgili makamlardan mağduriyetlerinin duyulmasını ve giderilmesini talep ediyor.

Kalmadığı günlerin parası istendi

Kırklareli’ndeki bir özel yurttaysa ilginç bir olay yaşandı.

Yurt, şubatın ortasında öğrencileri çıkardı. Gerekçe olarak da yurdun KYK yurtları gibi depremzedelere tahsis edilmesi gösterildi.

Ödemelerle ilgiliyse öğrencilere o dönem açıklama yapılmamıştı.

Yurt yönetimi sonrasında aileleri arayarak şubat ücretinin tamamını talep etti. Aileler ödemeyi reddetti. Yönetimde ücretin ödenmediği taktirde sözleşmenin feshedilmeyeceğini belirtti. Bu tartışmadan sonra yönetim ailelerle bir daha iletişime geçmedi.

Öğrenciler, yurttan ani bir şekilde çıkarıldıkları için zaten yurt tarafından mağdur edildiğini söylüyor. Öğrenciler, yurdun aynı şeyi talep etmesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtiyor.