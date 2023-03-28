Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özel yurt, öğrencilerden kalmadığı günün parasını istedi

MEHMET BARAN KILIÇ

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Kırklareli’nde özel bir yurt, uzaktan eğitim kararından sonra şubatın ortasında öğrencileri çıkardı. Yurt yönetimi, öğrencilerden kalmadıkları günlerin parasını istedi.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, KYK yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.


Bunun üzerine sadece KYK yurtları değil, özel yurtlar da öğrencileri çıkarmaya başlamıştı.

Kırklareli’nde özel bir yurtta kalan ve önceden Diken’e konuşan öğrenciler, 15 Şubat’ta yurttan çıkarıldığını söylemişti. Diken, yurdu arayarak öğrencilerin çıkartıldığını doğrulamış ama nedeniyle ilgili bilgi alamamıştı.

Öğrenciler, özel yurdun KYK yurtlarıyla aynı gerekçeyle boşaltıldığını dile getirmişti.

Ödemelerle ilgiliyse öğrencilere o dönem açıklama yapılmamıştı.

Öğrenciler, şubatın ortasında çıkarılmasına rağmen yurdun, şubat parasının tamamını istediğini aktardı. Öğrenciler, yurdun doğrudan aileleri arayarak şubat parasının tamamını istediklerini, eğer ücret ödenmezse bir yıllık sözleşmenin feshedilmeyeceğini dediklerini dile getirdi.

Aileler buna tepki göstererek ücreti ödemeyeceklerini belirtti.

Yurt yönetimi, tepkiden sonra aile veya öğrencilerle yeniden iletişim kurmadı.

Öğrenciler, yurttan ani bir şekilde çıkarıldıkları için zaten yurt tarafından mağdur edildiğini söylüyor. Öğrenciler, yurdun aynı şeyi talep etmesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtiyor.

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