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Yaramazlara biraz batar!

Uzaktan eğitim gerekçesiydi: KYK yurtlarının sadece beşte biri doldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi için üniversiteler kapatılmıştı. Ancak, yurtlardaki depremzedelerin oranı yüzde 20 bile değil.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.


Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bugün AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kasapoğlu, bakanlığın yurtlarında (KYK) 160 depremzedenin bulunduğunu söyledi: “Yurtlarımızdaki boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasiteyi depremzedelere açtık. Tüm imkanlarımızı okuluyla sosyal donatılarıyla depremzedeler için tahsis ettik. Mersin’den Kayseri’ye, Kayseri’den Rize’ye kadar tüm yurtlarımızda depremzedelerimizi misafir ediyoruz.”

Bakan Kasapoğlu ayrıca, yurtların kapasitesinin 850 bin olduğunu belirtti.

Okulların kapatılmasının öncelikli amacı KYK yurtlarından öğrencilerin çıkartılıp depremzedelerin yerleştirilmesiydi ama Kasapoğlu’nun verdiği bilgilere göre yurtların sadece yüzde 18,8’inde depremzedeler bulunuyor.

Erdoğan ‘uzaktan eğitim’ açıklamasından sonra KYK yurtları apar topar boşaltılmıştı. Sonrasında özel yurtlar da aynı sebeple öğrencileri çıkarmaya başlamıştı.

Buna rağmen, yurtların büyük bir kısmı boş ve okullar kapalı.

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Akşam Postası / 1 Mart 2023

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