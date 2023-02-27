Türkiye Barolar Birliği, uzaktan eğitim kararını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerin uzaktan eğitim kararına karşı Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

TBB de kararı Danıştay’a taşıdı. TBB, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenmesi yetkisinin kanunda açıkça YÖK’e verilmediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Yükseköğretim kurumunun kendi organları tarafından değerlendirerek karara bağlaması gereken bir konuda yetki aşımı sonucunda verilen dava konusu işlem, yetki yönünden hukuka aykırıdır.”