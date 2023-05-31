Gülşen ‘ayrımcılık’tan ceza ödeyecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şarkıcı Gülşen hakkında imam hatiplilere ‘ayrımcılık’tan para cezasına hükmetti.

Gülşen.

TİHEK’in kararında anlatıldığına göre üç imam hatip lisesi mezunu, Gülşen’in Nisan 2022’deki bir konserinde sarf ettiği cümleyle ‘ayrımcılık yasağını ihlal ettiği’ni öne sürüp kurula başvurdu.

AA’nın haberine göre başvuruyu inceleyen TİHEK, ‘ayrımcılık yasağının ihlal’ edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Çolakoğlu’na 50’şer bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

‘İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez’

Başvuruya konu sözlerin ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen kararda, “Bir sanatçı tarafından toplumun önemli bir kesimini yakından ilgilendiren bir konuda sarf edilen sözler, eleştiri ve değerlendirme sınırlarını aşarak ayrımcılık boyutuna ulaşmıştır” dendi.

Ne olmuştu?

Gülşen’in geçen sene nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de vardı.

Yazar Emine Şenlikoğlu’yla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da müştekiler arasında yer alıyordu.

21 Ekim’de görülen ilk duruşmada mahkeme, Gülşen’in derhal beraat talebini reddetmişti. Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldıran hakim, yurtdışı çıkış yasağının devamına karar vermişti. Gülşen de avukatları aracılığıyla yurtdışı çıkış yasağına itirazı etmişti. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurt dışına çıkış yasağının ‘güvence miktarı’ olarak 250 bin lira yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar vermişti.

21 Aralık’taki duruşmadaysa mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun davaya katılma talebini reddetmişti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin talebini kabul eden mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa yollamıştı.

Duruşma savcısı Şafak İnce, 1 Mart’ta esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi Gülşen’i ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Cezanın açıklanması geri bırakıldı.