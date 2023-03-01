Gülşen davası: Mütalaa açıklandı, üç yıla kadar hapis talebi

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkındaki davada mütalaa açıklandı. Gülşen’in üç yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mütalaa açıklandı. Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Yani Gülşen’in üç yıla kadar hapsi isteniyor.

Ne olmuştu?

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer alıyor.

Yazar Emine Şenlikoğlu’yla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da müştekiler arasında yer alıyor.

21 Ekim’de görülen ilk duruşmada mahkeme, Gülşen’in derhal beraat talebini reddetmişti. Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldıran hakim, yurtdışı çıkış yasağının devamına karar vermişti. Gülşen de avukatları aracılığıyla yurtdışı çıkış yasağına itirazı etmişti. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurt dışına çıkış yasağının ‘güvence miktarı’ olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar vermişti.