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İddianame hazır: Gülşen’in üç yıla kadar hapsi isteniyor


Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: AA

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 


Dün Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması için yaptığı başvuru reddedilmişti.

Şarkıcı hakkında hazırlanan 48 sayfalık iddianamede ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

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