Adliye önündeki sarıklı gruptan ‘Kahrolsun kafirler’ sloganı

Şarkıcı Gülşen hakkında Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşma sırasında cübbeli ve sarıklı bir grup ”Kahrolsun kafirler” sloganıyla eylem yaptı.

Grubun ders anlatırken söyledikleri nedeniyle soruşturma açılan, hedef gösterilen akademisyen Uğur Kutay için toplandığı belirtildi. Grup daha sonra Kutay hakkında şikayette bulundu.

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkındaki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin davaya katılma talebini kabul ederken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun katılma talebini reddetti. Dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilecek. Bir sonraki duruşma 1 Mart 2023’te.

Dava sürerken, adliye önünde de sarıklı ve cübbeli bir grup tarafından eylem yapıldı. Buradaki eylemlere izin vermeyen polisin güvenliğini sağladığı grup, ”Kahrolsun kafirler” sloganını attı.

Polis, grubun fotoğrafını çekmek isteyen gazetecilere de ‘konunun tarafı’ olmadıkları gerekçesiyle izin vermedi ve kimlik kontrolü yaptı.