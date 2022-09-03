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Yaramazlara biraz batar!

Bugün İzmir Fuarı’nda konseri vardı: Orkestra ve vokalistleri Gülşen için sahneye çıkacak


Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip önce tutuklanan ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilen Gülşen’in yerine bugün İzmir Fuarı’nda orkestra ve vokalistleri sahne alacak. Gülşen’in şarkılarının seslendirileceği konserde klipleri de gösterilecek.

Fotoğraf: Instagram

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Şarkıcı hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün tutuklanmıştı. Dört gün tutuklu kalan Gülşen, ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilmişti.


İstanbul’da ev hapsinde tutulan Gülşen, bugün İzmir’de yapılması planlanan konserine katılamayacak. Bu nedenle konserlerinde Gülşen’e eşlik eden orkestra ve vokalistleri bugün 21:30’da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahne alacak. Organizasyonda Gülşen’in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek. 

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.’den (İZFAŞ) konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

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