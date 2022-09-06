Gülşen, 21 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip jet hızıyla tutuklanan, daha sonra da ev hapsiyle tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim’de başlanacak.

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması için yaptığı başvuru da reddedilmişti.

Gülşen hakkında sonrasında hazırlanan 48 sayfalık iddianamede ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim’de başlanacak.

İddianamede 702 müşteki bulunuyor.