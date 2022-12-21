Gülşen davası: İmam hatipliler derneğinin katılma talebi kabul edildi

CANAN COŞKUN

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkındaki davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin davaya katılma talebini kabul ederken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun katılma talebini reddetti. Dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilecek. Bir sonraki duruşma 1 Mart 2023’te.

Gülşen. (Instagram)

İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gülşen katılmazken, çok sayıda müşteki yine salondaydı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da davaya katılma talebinde bulunmak üzere salonda hazır bulundu.

‘250 bin TL geri verilsin’

Gülşen’in avukatı Emek Emre, salonda bulunan müştekilerin davaya katılma talepleriyle ilgili konuştu. Avukat Emre, katılma talebinin doğrudan doğruya zarar gören kişi tarafından yapılabileceğini belirterek “Bu kişilerin katılma talebi olumlu karşılanırsa bir hukuk güvenliği sorunu oluşur” dedi. Videoyu yayan kişinin dinlenmesi gerektiğini belirten Emre, Gülşen hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının maddi güvenceyle kaldırıldığını hatırlattı ve güvence bedelinin iade edilmesini istedi.

‘Suni mağdurlar’

Gülşen’in diğer avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu da müştekilerin şikâyetlerinin çoğunun CİMER üzerinden yapıldığını hatırlattı. Avukat Müezzinoğlu, Sabah gazetesi ve Misvak’ın Twitter paylaşımları sayesinde müştekilerin olaydan haberdar olduğunu belirterek “Bu kişiler medya eliyle yaratılmış suni mağdurlardır, gerçek mağdur değillerdir. Kendilerinin kullanılmasına yol açan kişiler hakkında şikâyette bulunmalılar” dedi. Avukat Müezzinoğlu, mahkemenin müvekkilini mağdur eden kişiler hakkında işlem yapması gerektiğini de söyledi ve bu kişileri ‘şebeke‘ olarak tanımladı. Avukat Müezzinoğlu, videoyu yayan Emre Aslan’ın iletişim bilgilerinin savcılığa verilmiş olmasına karşın hakkında bir işlem yapılmadığını belirtti ve salona gelen müştekilerin çoğunun Gülşen’i görmek için geldiğini savundu.

Gülşen lehine katılma talebi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun avukatı Esin İzel Uysal da “Bu davadan çıkacak karar bütün kadınlar ve demokratik kamuoyu açısından örnek olacaktır” dedi. Avukat Uysal, davanın derneğin çalışma alanına girdiği için Gülşen lehine katılma talebinde bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği avukatı Seçkin Koç da Gülşen’in cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi: “Sanık sanatçı olduğunu iddia etmektedir. Sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel eylemleri desteklemesiyle gündeme gelmeye çalışmaktadır. Popülist konuşmak istesek daha konuşulacak çok şey var, ama biz hukukun gereğini yerine getirmek için buradayız.”

Bu konuşmanın üzerine Gülşen’in avukatı Emek Emre, altı yaşında evlendirilen H.K.G. ile ilgili son tutuklamaları hatırlattı ve “Popülizm yapıyor olsaydım bu davayı konuşurdum. Popülizm kapısını müşteki derneğin avukatı açtı” dedi.

Gülşen lehine talepler reddedildi

Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı Şafak İnce de müşteki olarak katılma talebinde bulunanların taleplerinin kabul edilmesini, Gülşen lehine katılma talebinin ise reddedilmesini istedi. Savcı İnce, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye verilen güvence bedelinin iade edilmesi talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Hâkim Fahrettin Düzalan da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin katılma talebinin kabulüne, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun katılma talebinin ise reddine karar verdi. Diğer müştekilerin de davaya katılma talebini reddeden hâkim, Gülşen’in mahkemeye verdiği güvence bedelinin iade edilmesi talebini de reddetti. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Mart 2023’te yapılacak.

Ne olmuştu?

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer alıyor.

Yazar Emine Şenlikoğlu’yla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da müştekiler arasında yer alıyor.

21 Ekim’de görülen ilk duruşmada mahkeme, Gülşen’in derhal beraat talebini reddetmişti. Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldıran hakim, yurtdışı çıkış yasağının devamına karar vermişti. Gülşen de avukatları aracılığıyla yurtdışı çıkış yasağına itirazı etmişti. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurt dışına çıkış yasağının ‘güvence miktarı’ olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar vermişti.