Gülşen davasında karar: 10 ay hapis cezası

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CANAN COŞKUN

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkındaki davada hüküm açıklandı. Mahkeme, Gülşen’i ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Cezanın açıklanması geri bırakıldı. Gülşen, beş yıl içinde kasıtlı bir suçtan mahkum olmazsa ceza ortadan kalkacak.

Gülşen.

İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında Gülşen’i avukatları temsil etti. Şikayetçilerden kimse salonda değildi. Hakim Fahrettin Düzalan, duruşma başında savcıya mütalaasını sordu. Savcı da esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Daha sonra Gülşen’in avukatı Emek Emre söz aldı. Emre, müştekilerden birçoğunun ifadesinin alınmadığı, mahkemenin başka illerde yaşayan müştekiler için ileri tarihlere gün verildiğini hatırlattı. Müvekkilinin beraatını talep eden avukat teminat bedelinin iade edilmesini istedi.

Gülşen’in avukatlarından Altın Mimir de, Gülşen’in söyleminin imam hatiplilere yönelik olmadığını, sahnedeki arkadaşına yapılan şakadan ibaret olduğunu hatırlattı. Mimir, imam hatiplilerin sosyal bir sınıf olmadığını belirterek, bu konumda görülmelerinin hukuken olanaksız olduğunu söyledi. Kendiliğinden oluşan bir kamu tehlikesinin olmadığını kaydeden Mimir, tehlikenin birileri tarafından yönetilerek oluşturduğunu aktardı ve müvekkilinin beraatını talep etti.

Şikayet etmeleri için ‘zorla getirme’ kararı

Gülşen’in avukatlarından Ziya İlker Göktaş da başka illerdeki müştekilerin için talimat duruşmalarına katılmadığını söyledi ve “Haklarından zorla getirme kararı bile çıkarıldı, ancak duruşmaları takip etmiyorlar” dedi ve Gülşen’in beraatını istedi.

Gülşen’in diğer avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu da CİMER’den Gülşen hakkındaki bir ihbarı okuyarak, bu şikayetin iddianameyle örtüşmediğini aktardı. Gülşen’in sahnede yaptığı şakanın aleniyet unsurunu Twitter hesaplarından Misvakcaps ve Sabah gazetesinin sağladığını aktaran avukat, videoyu yayan kişinin ifadesinin hiç alınmadığını söyledi ve “Müvekkilin yargılanmasının sebebi Gülşen olmasıdır” dedi.

Mahkeme, yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak mazeret taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme yaklaşık 15 dakikalık bir müzakere arasından sonra hükmünü açıkladı. Mahkeme, Gülşen’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçlamasıyla önce bir yıl hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra bu cezayı duruşmalardaki saygılı tutumu gerekçesiyle 10 aya indiren mahkeme, ekonomik ve sosyal durumunu dikkata alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ne olmuştu?

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer alıyor.

Yazar Emine Şenlikoğlu’yla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da müştekiler arasında yer alıyor.

21 Ekim’de görülen ilk duruşmada mahkeme, Gülşen’in derhal beraat talebini reddetmişti. Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldıran hakim, yurtdışı çıkış yasağının devamına karar vermişti. Gülşen de avukatları aracılığıyla yurtdışı çıkış yasağına itirazı etmişti. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurt dışına çıkış yasağının ‘güvence miktarı’ olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar vermişti.

21 Aralık’taki duruşmadaysa mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun davaya katılma talebini reddetmişti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin talebini kabul eden mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa yollamıştı.

Duruşma savcısı Şafak İnce, 1 Mart’ta esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.