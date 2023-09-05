Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘üçlü ranza’ dönemi: Cezaevinden hallice

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, geçtiğimiz haftalarda zorla boşalttığı kulüp odalarına üçlü ranza yerleştirdi.
Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının beşi, ‘depreme dayanıklı olmaması’ nedeniyle önümüzdeki sene (2023-2024 eğitim-öğretim yılı) öğrenci kabul etmeyecek. Bu beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu nedenle çok sayıda öğrenci açıkta kaldı.
Okul yönetimi, bazı yurtlara ranza veya ek yatak atmayı planlasa da bu barınma kalitesini düşüreceği gibi kaybolan kontenjanı geri getirmek için yeterli değil.
2,5 buçuk hafta önce de okul yönetimi, ‘yurt krizini’ gerekçe göstererek kulüpleri özel güvenlik birimleri ve polis eşliğinde odalarından attı. Karara karşı çıkan öğrencilereyse gözaltı tehdidinde bulunuldu.
Ancak kulüp odalarının yurda çevrilmesi krizi çözmeyecek. Odaların yurda çevrilmesi 100-150 kişilik bir kontenjan sağlayacak ki bu da açığı kapatmaktan çok uzak. Kriz bittikten sonra da odalar kulüplere iade edilmeyip fakültelerin kullanımına sunulacak.
Okul yönetimi şimdi de kulüp odalarına ‘üçlü ranza’ attı. Bazı öğrenciler hala yurtsuzken yurt çıkan öğrenciler de kalitesiz koşullarda barınacak. Odaların 15 kişiye kadar çıkması bekleniyor.
Okul içinden ve dışından çok sayıda kişi, sosyal medya hesaplarından üçlü ranzalara tepki gösterdi.
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