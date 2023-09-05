Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘üçlü ranza’ dönemi: Cezaevinden hallice

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, geçtiğimiz haftalarda zorla boşalttığı kulüp odalarına üçlü ranza yerleştirdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi ÖTK

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının beşi, ‘depreme dayanıklı olmaması’ nedeniyle önümüzdeki sene (2023-2024 eğitim-öğretim yılı) öğrenci kabul etmeyecek. Bu beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu nedenle çok sayıda öğrenci açıkta kaldı.

Okul yönetimi, bazı yurtlara ranza veya ek yatak atmayı planlasa da bu barınma kalitesini düşüreceği gibi kaybolan kontenjanı geri getirmek için yeterli değil.

2,5 buçuk hafta önce de okul yönetimi, ‘yurt krizini’ gerekçe göstererek kulüpleri özel güvenlik birimleri ve polis eşliğinde odalarından attı. Karara karşı çıkan öğrencilereyse gözaltı tehdidinde bulunuldu.

Ancak kulüp odalarının yurda çevrilmesi krizi çözmeyecek. Odaların yurda çevrilmesi 100-150 kişilik bir kontenjan sağlayacak ki bu da açığı kapatmaktan çok uzak. Kriz bittikten sonra da odalar kulüplere iade edilmeyip fakültelerin kullanımına sunulacak.

Okul yönetimi şimdi de kulüp odalarına ‘üçlü ranza’ attı. Bazı öğrenciler hala yurtsuzken yurt çıkan öğrenciler de kalitesiz koşullarda barınacak. Odaların 15 kişiye kadar çıkması bekleniyor.

Okul içinden ve dışından çok sayıda kişi, sosyal medya hesaplarından üçlü ranzalara tepki gösterdi.

bu fotografi almanya’ya gittigimde nazi kampinda cekmistim onlarin üçlü ranzalari https://t.co/19zaZSHIHQ pic.twitter.com/LiIBWlOQIR — simsim lale oflu (@smgelara) September 5, 2023

2014’de Antep cezaevinde askerlik yaparken, mahkumların 3 katlı ranzada yattığını görünce 3-4 gece uyuyamamıştım. Çok kötü. https://t.co/fjLETpIcAC — erdem. (@erdemsengul1907) September 5, 2023

Türkiye'nin en iyi okuluna gidiyorsun ama yurtlar toplama kampı. Oda arkadaşının ayağı kafanda, bunu düşünüp tasarlayan ve utanmadan uygulatan her kişiye ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. https://t.co/SV8Wd8F3X0 — S. Deniz Irmak (@deSniz) September 5, 2023

hobbitler için yapıldı heralde başka türlü ergin bi insanın buna sığması mümkün değil https://t.co/DoDGTHL952 — RohatBasalak (@rohateasyrot) September 5, 2023

15 kişilik oda mı? Avrupa’nın hapishaneleri sanırım daha insanidir. https://t.co/Eud0AJVeKg — ayhan yıldırım (@ayhnyldrm) September 5, 2023

En alt katta yatan öğrenci nasıl girecek yatağına? Şahane Pazar yarışması gibi. https://t.co/imiKwkJnpw — Çağla Üren (@caglauren) September 5, 2023

Kendi elleriyle yarattıkları yurt problemine ürettikleri Prof. Zihni Sinir çözümü.

Asıl amaç yurtları yaşanmaz kılıp kendi kişisel vakfının yurduna yönlendirmek. https://t.co/SooKpbs6RR — Tuna Tugcu (@tuna_tugcu) September 5, 2023

Şu rezalete bakar mısınız @UniBogazici! 7 sene yatılı okulda okudum, böylesini görmedim. Hapishane mi burası? Medeni ve sağlıklı bir şekilde barınma haktır! #BarınmaHakkı @boun_otk https://t.co/GC9aGcYnkN — Can Candan (@yunusunbabasi) September 5, 2023

Nazi İnci'nin boyunduruğundaki üniversitemizin toplama kampları. https://t.co/TbfxHoC9tV — Kaan Öztürk (@mkozturk) September 5, 2023

İlk önce ironi yapmak için paylaşılmış diye düşünmüştüm ama değilmiş.

“Layık görülen” gibi kelimelerle 18 yaşında çocuklara hapishane koğuşu pazarlıyorlar. https://t.co/kQLx0IhlwB — Koray Doğan Urbarlı (@Urbarli) September 5, 2023

Keşke bir tasarımcıya mı sorsaydınız acaba? Onlar insana uyumlu eşyalar tasarlıyor malum. Alt yataktaki çocuk nasıl girecek yatağına? https://t.co/qZ2C7LJorF — çiğdem dalay ♀️ (@zcigdemdalay) September 5, 2023

Bunu görmek nedense içimi çok acıttı hiçbir öğrenci bunu hak etmiyor diye hüngür hüngür ağlayasım geldi 🥺🥺🥺 https://t.co/RONabQWHnG — Rumeysa Temiz (@ariyomac) September 5, 2023

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’