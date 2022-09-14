‘Kayyım’dan Boğaziçi’ne cami: İBB, ihaleyi 2017’de vermiş, şirket köşeyi dönmüş

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (BUVAKIF) düzenlediği Etiler Camisi ihalesinin 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.5 milyon TL’ye Gebze’de bir şirkete verildiği ortaya çıktı. İhale detaylarına göre proje alanında yurt binasına 1364 metrekare, camiye ise 300 metrekare yer ayrılmış.

İhale dokümanlarındaki cami projesi

İstanbul Valiliği, 12 Ağustos’ta internet sitesinden BUVAKIF ile bağışçılar Altunkaya İnşaat Şirketler Grubu ve Trendyol arasında imzalanan protokolle Beşiktaş’ta öğrenci yurdu ve cami inşa edileceğini duyurmuştu.

Bu duyurudan yaklaşık iki hafta sonra Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’ne 200 metre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin-3 bin 500 metrekare ağaçlıklı alan geçen ay panellerle kapatılmış, içinde bulunan yaklaşık 10 ağaç da kesilmişti. Panellerin önüne dikilen inşaat panosuna kapatılan alanda ‘Etiler Camii ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurdu İnşaatı’ inşa edileceği yazılmıştı. Levhadaki bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sistema Teknolojik Yapı isimli firmaya inşaat ruhsatını 27 Mayıs’ta vermişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, panellerle kapatılan alanda İstanbul Valiliği’nin açıklamasında bahsi geçen yurt ve cami inşaatının olacağını, bunu da BUVAKIF’ın organize etttiğini teyit etmişti. Rektörlük, inşaat alanının da yakın zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olduğunu belirtmişti.

İBB’nin açıklamasındaysa söz konusu arsanın mülkiyetinin hala İBB’de olduğu, araziyle ilgili yeni ya da onaylanmış bir imar planı olmadığını kaydetmişti.

Levhada yüklenici firma olarak görünen Sistema Teknolojik Yapı Taahhüt isimli şirket de proje detaylarıyla ilgili sorulara yanıt vermemişti. Ticari sicil kayıtlarında da bu unvanda bir şirket görünmüyordu, ancak şirketin internet sitesindeki projeler kısmında Trendyol’un olması dikkat çeken ayrıntılardan biriydi.

Diken, ihale detaylarında geçen ismiyle ‘Etiler Camii Projesi’nin ayrıntılarına ulaştı.

Caminin arkadan görünümü

İhaleyi alan şirketin yükselişi

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, cami projesi için açık ihale usulüyle ihaleye çıkılacağını 22 Ağustos 2017’de duyurdu. İhale ilanında cami inşaatı için ayrılan alanın 5 bin 20 metrekare olduğu belirtildi.

İhale, 15 Aralık 2017’de Gebze’de Volkan Tarım isimli kişinin şirketine verildi. İhale bedeli 9 milyon 585 bin TL’ydi. Sözleşmede proje için 370 gün süre tanınmıştı.

İhaleyi alan kişi, şirketini ilk olarak ‘Volkan Tarım Pemyap Peyzaj Mimarlık’ ismiyle 17 Haziran 2013’te 12 bin TL sermayeyle kurdu. 31 Mayıs 2016’da peyzaj mimarisi faaliyetleri şirketin sicilinden çıkarıldı, yerine fabrika, atölye, hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet inşaatı, müstakil konut, birden çok ailenin oturduğu binalar ve gökdelen inşaatları eklendi.

Üç buçuk ay sonra yani 18 Ağustos 2016’da şirketin sermayesi 488 bin TL artırılarak 500 bin TL’ye çıkarıldı. Şirket, sermayesini yaklaşık bir yıl sonra 26 Temmuz 2017’de 2 milyon TL artırarak 2.5 milyon TL’ye çıkardı. 25 Aralık 2018’e gelindiğinde ise sermaye bu defa da 1.5 milyon TL daha artırılarak 4 milyon TL’ye çıkarıldı.

Şirketin internet sitesinin ana sayfasında ‘Etiler Camii Yapım İşi‘ tanıtımı dönüyor, ancak sayfa kaldırılmış.

Yurt, camiden büyük

Cami inşaatı projesinin ihale ayrıntılarında ‘Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu‘ da yer alıyor. Raporda, parselin tamamının tapu kayıtlarına göre 3 bin 335 metrekare olduğu, alanda yurt binası ve cami inşa edileceği belirtiliyor. Rapora göre, 1364 metrekare taban oturumlu yurt binası bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere toplam beş kattan oluşuyor. Cami ise, bodrum kat, zemin kat ve mahfil katından oluşan toplam üç katlı ve 301 metrekare büyüklüğünde bir yapı.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Belediyesi’nin imar durumu haritasında proje alanında gösterilen cami alanı, yanındaki yurt ve lojman binasının dört katı büyüklüğündeydi.

Raporda, söz konusu alanın imar durumunun 28 Mart 2011’de Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından cami alanı olarak düzenlendiği belirtildi.

Caminin üstten görünümü

1. derece deprem bölgesi

Aynı raporda, deprem yönetmeliğine göre inceleme alanının ikinci derece deprem bölgeleri içinde olduğu, ancak rapor kapsamında buranın birince derece deprem bölgeleri içinde değerlendirildiği aktarıldı.

İhale dokümanları arasında yapılması planlanan caminin görselleri de yer alıyor. Görsellerdeki logodan projenin mimarının Hassa Mimarlık olduğu anlaşılıyor. Hassa Mimarlık, aynı zamanda Boğaziçi Köprüsü’nün Asya kıtası çıkışında yer alan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin mimarı olan Muharrem Hilmi Şenalp’in şirketi.

Yurtla ilgili hiçbir şey yok

İhale dokümanları arasında caminin ve camide kullanılacak tuvalet taşları, lavabo modelleri ve zemin kaplama malzemelerine kadar birçok görselin yer almasına karşın projeye dahil olan yurt binasını gösteren hiçbir fotoğraf veya çizim yer almıyor.

2005’te de alevlenmiş

Etiler Mahallesi’ndeki bu alan tapu kayıtlarına göre hâlâ İBB’nin mülkiyetinde, ancak buraya cami inşa etme girişimi ilk defa yaşanmıyor. Sabah gazetesinin 18 Aralık 2005 tarihli nüshasında yer alan “Etiler’e cami yolda” başlıklı haber bugün olanların o günlerde de yaşandığını anlatıyor.

Habere göre cami planı 1985 yılında planlara işlendi, ancak bölgede ihtiyaç duyulmadığından inşa edilmedi. Daha sonra eski İBB başkanı Kadir Topbaş da projeyi mimar Muharrem Hilmi Şenalp’e götürdü. Arazide sondaj çalışmaları düzenlendi ve konteyner kuruldu. Mahalle sakinleri, o günlerde de etrafta yeterli sayıda cami bulunduğundan inşaatın başlamaması için girişimlerde bulunmuş.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, söz konusu alanın BUVAKIF’a nasıl ve ne zaman geçtiği, Trendyol firmasının bu projeyi neden desteklediği ve İBB’nin bir dahli olup olmadığıyla ilgili soru işaretlerini güçlendiriyor.