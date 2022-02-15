Boğaziçi’nde ‘kayyım düzeni’ vakıflaştı!

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci, yardımcıları ve okula geçen yılın başında başlatılan operasyonun ‘koçbaşı’ Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) yöneticileri vakıf kurdu. Resmi Gazete’de bugün duyurulan Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (BUVAKIF) kuruluş amacı ‘üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak.’

BUVAKIF’ın vakfedenleri arasında ‘kayyım rektör’ Naci İnci, önceki ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’nun atadığı yardımcılar Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, AKP’ye yakınlığıyla bilinen mezunlar grubu BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu, görevden alınan Nedim Malkoç’un yerine getirilen genel sekreter ve BURA’nın eski başkanı Hasan Fehmi Topal, AKP’nin kurucularından ve BURA üyesi Mehmes Yalçıntaş, AKP milletvekili İffet Polat ve BURA üyesi Mehmet Altunkılıç yer alıyor.

Vakfın yönetim kurulu ise Naci İnci, Muhammed Fehim Paluluoğlu, Hasan Fehmi Topal, Mehmet Yalçıntaş ve BURA yönetim kurulu üyesi Mustafa Yeşilyurt’tan oluşuyor.

Resmi Gazete’de vakfın kuruluş amacı şöyle belirtiliyor: “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.”

AKP’nin ‘Boğaziçi şubesi‘

AKP’ye yakınlığıyla bilinen mezunlar grubu, 2003 yılında kuruldu. Diğer öğrenci ve mezun derneklerinin aksine Boğaziçi Üniversiteli olmayıp derneğe yakınlık duyanlar da üye olabiliyor. Derneğin üyeleri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de var.

Derneğin şimdiye kadar düzenlediği etkinlikler arasında Şubat 2018’deki ‘Anne Hadi Kalk, Namaz Geçiyor’ gezisi dikkat çekmişti. Etkinlik kapsamında çocuklarla beraber sabah namazlarında tarihi camiler gezilmişti.

BURA, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve ‘kayyım’ olarak atanmadan önce Bulu ve atandıktan sonra İnci’yi genel kurullarında ağırlamıştı.