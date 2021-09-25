Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi. AKP’li milletvekilleri ve parti yetkililerinin üyesi olduğu dernek, Erdoğan’ı ve kayyım olarak atanmadan önce Bulu ve sonrasında rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Naci İnci’yi genel kurullarında ağırlamış.

Bulu ilk kayyım değildi

İktidar partisinin Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik müdahalesi yeni değil. Her ne kadar Prof. Dr. Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla protestolar alevlenmişse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016’da da üniversiteye rektör atamıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra rektörlük seçimleri KHK ile kaldırılmış, Kasım 2016’da seçimlerde en çok oyu alan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun yerine seçimlere girmemiş Mehmed Özkan rektör olarak atanmıştı.

Üniversiteye yönelik müdahaleler bu hamleyle son bulmadı, aksine BURA üzerinden organize bir hal aldı.

Erdoğan, Ocak 2018’de BURA’nın genel kurul toplantısına katılmış, burada yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi’ni ‘milli ve yerli’ olmamakla suçlamıştı. Erdoğan, konuşmasında sonradan yaşanacakların sinyalini de veriyordu: “Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız, bu işe nereye kadar acaba şöyle pergellerini açıyorlar? Burası çok önemli. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?”

AKP’nin Boğaziçi şubesi gibi

Peki, BURA, AKP’nin politikalarının üniversitede yerleşmesi için nasıl bir rol oynuyor?

BURA, 2003 yılında kuruldu. Diğer öğrenci ve mezun derneklerinin aksine Boğaziçi Üniversiteli olmayıp derneğe yakınlık duyanlar da üye olabiliyor. Derneğin üyeleri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de var. Derneğin geçmişte düzenlediği etkinlikler arasında Şubat 2018’de düzenlenen ‘Anne Hadi Kalk, Namaz Geçiyor’ gezisi dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında çocuklarla beraber sabah namazlarında tarihi camiler gezilmişti. Etkinliğin amacının ‘çocuklara cami kültürünü anlatmak ve onlara sabah namazı alışkanlığı edindirmek’ olduğu söylenmişti.

Kayyımların BURA ile ilişkisi

BURA’nın faaliyetlerini kronolojik olarak incelemeye devam edelim.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan İbrahim Bodur Oditoryumu’nda 1 Aralık 2019’da BURA’nın 15’inci Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Genel kurul, yine AKP resmi geçidi gibiydi. Derneğin sitesinde yer alan fotoğraflarda Şentop, AKP’nin kurucularından Murat Yalçıntaş, AKP milletvekilleri Ravza Kavakçı ve İffet Polat’ın yanı sıra önceki rektör Mehmed Özkan, BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) Başkanı Önder Şahin, görevine 15 Temmuz’da son verilen kayyım rektör Melih Bulu, Bulu’nun dekan olarak atadığı Fazıl Önder Sönmez ve son ‘kayyım’ Naci İnci de yer alıyor.

Genel kurulda ilk sırada oturanlar (soldan sağa): Mustafa Şentop, Mehmed Özkan, Murat Yalçıntaş, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez, BURA YK üyesi Aygün Karakaş, Önder Şahin, (en sağda) Melih Bulu

İkinci Mehmed Özkan

BURA’nın AKP’nin politikalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde yerleştirme amacının başka emareleri de var. Bulu’nun Erdoğan tarafından görevden alındığı 15 Temmuz 2021’den sonra BURA Başkanı Fehim Paluluoğlu, BÜMED Başkanı Önder Şahin, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez, Bulu’nun yardımcılığını kabul eden ilk akademisyen Gürkan Kumbaroğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç’un rektörlük binasında bir araya geldiği biliniyor. Edinilen bilgiye göre görüşme Naci İnci’nin talebiyle yapıldı. Toplantıda BÜMED Başkanı Önder Şahin, İnci’ye “Güvenimizi kazanırsanız 2 Ağustos’ta rektör atanmanız bizi sevindirir” dedi. Şahin, görüşmenin içeriğinden mezunların bulunduğu WhatsApp gruplarında bahsederken “Mehmed Özkan da atanmıştı, alkışladık giderken” dedi. Şahin’in gruplarda yazdıkları Naci İnci’yi ikinci bir Mehmed Özkan olarak Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine kabul ettirme girişimi olarak değerlendirildi.

Rektörlükte düzenlenen toplantıdan bir gün sonra Naci İnci, LGBTİ Çalışmaları Kulübü Danışmanı olan akademisyen Can Candan’ın görevine son verdi.

LGBTİ+ karşıtı BURA

Peki, Naci İnci’nin Can Candan ile ilgili bu kararının BURA’nın ideolojisiyle bir ilgisi var mı? Bu soruya derneğin üyesi AKP Milletvekili İffet Polat’ın geçen yıl A Haber’de katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri hatırlatarak yanıt arayalım. Polat, programda LGBTİ+ bireylerle ilgili ‘global çete’ ifadelerini kullanıp şöyle konuşmuştu: “LGBT ve hatta plus deniyor. Pedofiliyi de eklemek isteyenler var. Dünyada çok ciddi bir güç haline geldiler. Bunları global bir çete olarak görüyorum. Kendilerinin bir ideoloji oluşturduğunu, bu noktada devletlere, kurumlara çok ciddi baskılar oluşturup kendilerinin norm haline gelmesinde çok ciddi bir savaş halindeler toplumun diğer kesimleriyle. (…) Eşcinsellik ideolojisi, LGBTİ ideolojisi dünyayı imansızlaştırma ideolojisidir. Biz buna karşıyız.”

Polat’ın rektörlük ziyareti

AKP’nin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili politikalarındaki aktif ismi İffet Polat, 6 Eylül Pazartesi günü AKP Milletvekili Serap Yaşar ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü ziyaret etti. Rektörlük binası önünde çekilen fotoğrafta Polat ve Yaşar’ın yanı sıra rektör yardımcıları Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Kumbaroğlu da görünüyor.

Dernek İlim Yayma Cemiyeti ile bağlantılı

BURA’nın yönetim kurullarındaki kişiler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından İsrafil Kışla’nın yönetim kurulunda olduğu İlim Yayma Cemiyeti ve ona bağlı İlim Yayma Vakfı ile de bağlantılı. Bilindiği üzere İlim Yayma Vakfı’nın mütevelli heyeti başkanı da Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan.

BURA’nın yüksek istişare kurulu başkanı Murat Yalçıntaş, hem AKP’nin kurucularından hem de İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi.

BURA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ali Ercoşkun aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti ikinci başkanı.

Derneğin yüksek istişare kurulu üyelerinden Mustafa Önder Kıyıklık da İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve eski AKP milletvekillerinden Feyzullah Kıyıklık’ın oğlu.

İlim Yayma Vakfı eski başkanı ve cemiyetin kurucularından Asım Taşer’in oğlu Mehmet İhsan Taşer de BURA üyesi.

İlim Yayma Cemiyeti Adana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu da BURA üyelerinden.

BURA’nın 2014 yılında yönetim kurulu üyesi olan Mücahit Özdemir, 2017 yılında İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.

Atatürk aleyhtarlığıyla tanınan ve Mayıs 2019’da yaşamını yitiren Kadir Mısıroğlu da İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucularındandı. Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu da BURA’nın üyeleri arasında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara yönelik başta LGBTİ+ karşıtı söylemlerin BURA ve dolaylı olarak İlim Yayma Cemiyeti aracılığıyla yerleştirildiğini söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite ile ilgili “Yerli ve milli değil” sözlerinin gereğini de kayyım rektörler Bulu ve İnci verdikleri kararlarla yerine getirdiği anlaşılıyor. En fazla üyesi bulunan mezun derneği BÜMED’in İnci’nin rektör olarak atanması ile ilgili tavrı ise daha çok tartışılacağa benziyor.