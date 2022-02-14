Boğaziçi’nin yeni genel sekreterinin ‘hızlı yükselişi’: AKP’ye yakın derneğin başkanıydı

Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliği görevine asaleten atanan Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal’ın hızlı yükselişi dikkat çekiyor.

Doktor öğretim görevlisi olmasına rağmen genel sekreterlik görevine getirilen Topal’ın, AKP’ye yakınlığıyla bilinen mezunlar grubu Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) da başkanlığını yaptığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç, ‘görülen lüzum üzerine’ görevden alınmıştı. Malkoç, Bulu sağlık iznindeyken yerine vekalet eden bugünkü ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci tarafından 1 Haziran 2021’de genel sekreter atamıştı.

Topal’ın Linkedin hesabında titrini önce doçent olarak yazdı, daha sonra doktor öğretim görevlisi olarak değiştirdi.

Görsel: Linkedin

Topal’ın Linkedin’deki özgeçmişinde 2020’de doktorasını aldığı bilgisi yer alırken, Facebook hesabındaysa Ekim 2021’de doktorasını aldığı yazıyor.

Bunun yanı sıra Topal AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir mezunlar grubu olan BURA’nın başkanlığını da yapmış.