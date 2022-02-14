Boğaziçi’nin genel sekreteri görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Ocak 2021’de rektörlük görevine getirilip 15 Temmuz 2021’de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021’de Malkoç’u genel sekreter atamıştı.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atama kararını 13 Temmuz 2021’de yargıya taşımış, 12’nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Okulun Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde bugün yer alan açıklamada, Malkoç’un ‘görülen lüzum üzerine’ görevden alındığı belirtildi.
Asaleten atama yapılana kadar bu görevi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal yürütecek.