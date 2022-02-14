Boğaziçi’nin genel sekreteri görevden alındı

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Haliç Kongre Merkezi’ndeki kongresini izledim. Kimseyle röportaj yapma imkanım olmadı, dolayısıyla bu yazı sadece izlenimlerimi içeriyor. Büyük ihtimalle eksik, bir miktar subjektif ama olabildiğince süssüz püssüz ve samimi. Buyurun TİP’in halk buluşmasına.