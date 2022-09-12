‘Kayyım’ın vakfından Boğaziçi yurdunun yanına cami projesi

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na (BÜVAK) alternatif olarak kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF), üniversitenin Uçaksavar Kampüsü’ndeki yaklaşık 500 kişilik öğrenci yurdunun 200 metre uzağına cami, yurt ve lojman yapmayı amaçlıyor. İmar planına göre, dört katlı olması planlanan cami alanı, iki katlı olması tasarlanan yurt ve lojman alanının yaklaşık dört katı büyüklüğünde. Etiler Mahallesi sakinleri, yakınlarda üç tane cami olduğunu belirterek inşaatın durdurulması için imza topluyor.

Proje alanı

Dört katlı cami, iki katlı yurt ve lojman

Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’ne 200 metre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin – 3 bin 500 metrekare ağaçlıklı alan geçen ay panellerle kapatıldı ve içinde bulunan yaklaşık 10 ağaç kesildi. Panellerin önüne dikilen inşaat panosuna kapatılan alanda “Etiler Camii ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurdu İnşaatı” yapılacağı yazıldı. Levhadaki bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sistema Teknolojik Yapı isimli firmaya inşaat ruhsatını 27 Mayıs 2022’de vermiş.

Arazi İBB’ninmiş

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, söz konusu inşaatı BUVAKIF’ın yaptırdığını söyledi. Bunun yanı sıra inşaat alanının da yakın zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olduğu bilgisi verildi.

Plan detaylarında caminin dört kat, yurt ve lojmanın da iki kat olarak tasarlandığı görülüyor.

Mahalle sakinleri: Meyve bahçesi olsun

İnşaat alanını çevreleyen panellerden birinin üzerinde İBB’nin “İlçemizde yeni bir cami inşaatı” yazılı levhası da bulunuyor. Hemen yanında da mahalle sakinlerinin “Bizim camiye değil yeşile ve ağaca ihtiyacımız var” ve “Bu arazi meyve bahçesi olsun” mesajları yazıyor.

Yakınlarda üç cami daha var

İnşaatın yapılacağı alan çıkmaz bir sokakta, iki sitenin arka otopark girişinde bulunuyor. Mahalle sakinleri, arazinin büyüklüğünün cami, yurt ve lojman için yetersiz olduğunu ve sokağın namaz, cenaze gibi durumlarda oluşacak araç trafiğini karşılayamayacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra cami yapılmak istenen araziye 450 metre mesafede Nafi Baba Camii, 750 metre mesafede Rumeli Hisarüstü Camii, 950 metre mesafede de Etiler Camii bulunuyor.

Cami, yurt ve lojman yapılmak istenen arazi

Dava açmaya hazırlanıyorlar

Mahalle sakinleri, bu gerekçelerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Beşiktaş Belediyesi’ne başvurarak projenin durdurulmasını talep etti. Cami, yurt ve lojman inşaatının durdurulması için dava açmaya da hazırlanıyorlar.

İnşaatı yürüttüğü belirtilen BUVAKIF’ın vakfedenleri arasında Naci İnci, rektör yardımcıları Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez’le genel sekreter Hasan Fehmi Topal, AKP Milletvekili İffet Polat, BURA Derneği Başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu, AKP’nin kurucularından ve BURA üyesi Mehmet Yalçıntaş’la dernek üyesi Mehmet Altunkılıç yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yakın zamanda yurt ve lojman konusuyla ilgili gündeme gelmişti. ‘Kayyım rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci’nin uygulamalarını protesto eden öğrencileri döven özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan’a üniversitenin Hisar Kampüsü’nde lojman verilmişti. Daha önce de İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin (İMBM) misafirhanesi, Bilgi İşlem Merkezi’ne işe alındıktan sonra üniversitenin genel sekreterine sekreter yapılan Taha Eligüzel için anahtarları değiştirilerek lojmana dönüştürülmüştü.

Naci İnci yönetimi, yaklaşık 600 öğrenciyi de okulun açılmasına az bir zaman kala yurtsuz bırakmıştı. Öğrencilerin yönlendirildiği Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, Ensar, Türgev, Diyanet ve İlim Yayma gibi vakıf ve derneklerin yurtlarını önermişti.