‘Kayyım’dan Boğaziçi’ne cami projesi: İBB ‘Tapu bizde, imar planı yok’ dedi

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı‘nın (BUVAKIF), Uçaksavar Kampüsü’ndeki yaklaşık 500 kişilik öğrenci yurdunun 200 metre uzağına yapılması planlanan cami projesinde, arsanın tapusunun kendilerinde olduğunu bildirdi. İBB yetkilileri, cami projesiyle ilgili hazırlanan veya onaylanmış bir imar planı da bulunmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’ne 200 metre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin-3 bin 500 metrekare ağaçlıklı alan geçen ay panellerle kapatılmış, içinde bulunan yaklaşık 10 ağaç da kesilmişti. Panellerin önüne dikilen inşaat panosuna kapatılan alanda ‘Etiler Camii ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurdu İnşaatı’ yapılacağı yazılmıştı. Levhadaki bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sistema Teknolojik Yapı isimli firmaya inşaat ruhsatını 27 Mayıs’ta vermişti.

İnşaat alanının önüne dikilen levha

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün açıklamasında, söz konusu inşaatı BUVAKIF’ın yaptırdığı söylenmiş, inşaat alanının da yakın zamana kadar İBB’ye ait olduğu belirtilmişti.

Proje alanı

İnşaatın imar planı yok

Diken’e konuşan İBB yetkilileriyse, ilgili parselin mülkiyetinin hala İBB’de olduğunu söyledi. Yetkililer, arazinin herhangi bir başka kuruma tahsis edilmediğini belirtti. Araziye yapılması planlanan cami projesiyle ilgili yeni yapılmış ya da onaylanmış bir imar planı olmadığını da kaydedildi.

Beşiktaş Belediyesi’nin imar durumu haritasındaysa caminin dört katlı, yurt ve lojmanın da iki katlı olacağı yazılı. Caminin kapladığı alan, yurt ve lojman için ayrılan alanın dört katı büyüklüğünde.

Beşiktaş Belediyesi’nin haberi vardı

İBB’nin habersiz olduğu cami inşaatından Beşiktaş Belediyesi’nin haberi vardı. Mahalle sakinleri, inşaattan belediyeyi haberdar edip belediyeden yapı ruhsatını istedi. Sakinler, araziye cami ve yurt yapıldığı yanıtını aldı.

Diken’in ulaştığı yüklenici firma Sistema Teknolojik Yapı isimli şirket de söz konusu projeyi yürüttüklerini kabul etti, ama ihalenin detaylarına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Arsanın değeri

Öte yandan üzerine cami, yurt ve lojman yapılan arazi epey değerli. Söz konusu arsanın değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Mezunlar: Projenin sponsoru Trendyol

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, geçen hafta söz konusu yurt ve cami inşaatından haberdar olduklarını duyurmuş, projeye Trendyol firmasının sponsor olduğunu dile getirmişti.