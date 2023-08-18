Boğaziçi Üniversitesi kulüpleri odalarından atılıyor: Öğrencilere gözaltı tehdidi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, itirazlara rağmen kulüpleri odalarından atıyor. Sivil polisler ve özel güvenlik birimlerince yapılan tahliye işlemlerinde öğrenciler gözaltına alınmakla tehdit edildi.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi (Twitter)

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının beşi, ‘depreme dayanıklı olmaması’ nedeniyle önümüzdeki sene (2023-2024 eğitim-öğretim yılı) öğrenci kabul etmeyecek. Bu beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu nedenle çok sayıda öğrenci açıkta kaldı.

Okul yönetimi, bazı yurtlara ranza veya ek yatak atmayı planlasa da bu barınma kalitesini düşüreceği gibi kaybolan kontenjanı geri getirmek için yeterli değil.

Yönetim, yurt krizini gerekçe göstererek kulüpleri odalarından ani bir kararla atıp kampüsün uzak bir noktasına taşıyor. Odalar yurda çevrilecek. Kulüp üyeleriyse buna karşı. Kulüp odalarının yurda dönüştürülmesi sadece 100-150 kişilik bir kontenjan artışı sağlayacak. Bu da krizi çözmeyecek. Kriz bittikten sonraysa kulüpler yerlerine dönmeyecek. Bu odalar fakültelere tahsis edilecek.

Tahliye işlemleri bugün başladı. Öğrenciler tahliyeye karşı çıkınca okul yönetimi özel güvenlik birimlerini ve sivil polisleri kulüp odalarının önüne getirtti. Hülle yöntemiyle güvenlik şube müdürü olan Alparslan Çepni de alanda. Mekanın dışarısında da polis bekliyor.

Kulüp odalarının önünde toplanan öğrencileri güvenlik birimleri iterek müdahale etti ve öğrencilere bağırdı. Bazı öğrencileri de alandan uzaklaştırdı.

Öğrencilerin aktardığına göre kendilerine gözaltı tehdidi yapıldı.

Okul yönetimi tahliye işlemlerine devam ediyor.

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