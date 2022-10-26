Boğaziçililer ‘kayyım rektör’ün kurduğu vakfın kapatılması için başvuruda bulundu

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve öğrencileri, kayyım rektör Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (BUVAKIF) kapatılıp yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi mezun ve öğrencileri, BUVAKIF’ın kapatılması için geçen hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde, vakfın senedinin kamu kurumu Boğaziçi Üniversitesi’nin ismini alması nedeniyle Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’a aykırı olduğu belirtildi.

Yönetim hakkında suç duyurusu

Başvuru dilekçesinde BUVAKIF’ın yöneticileri rektör Naci İnci, AKP’li Mustafa Şentop, Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat ve Mustafa Şen’in üyesi olduğu BURA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehim Paluluoğlu, Mehmet Yalçıntaş ve Mustafa Yeşilyurt hakkında da suç duyurusunda bulunulması istendi. Başvuruda bulunmak isteyenler için dilekçe çevrimiçi olarak da yayınlandı.

BUVAKIF, yakın zamanda ismini Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’nün yanına yapılmak istenen cami ve yurt inşaatıyla duyurmuştu. İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada BUVAKIF ile bağışçılar Altunkaya İnşaat Şirketler Grubu ve Trendyol arasında imzalanan protokolle Beşiktaş’ta öğrenci yurdu ve cami inşa edileceği belirtilmişti. Söz konusu arsanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’na aitti.