Boğaziçi Üniversitesi’nde cami inşaatı başladı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin başkanı olduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF), üniversitenin Uçaksavar Kampüsü’nün yanı başına cami ve yurt yapmak için kolları sıvadı. Çevre sakinlerinin başlattığı hukuki sürece karşın iş makineleri arsada çalışıyor.

Çevre sakinleri, proje alanının yeşil alan olarak korunmasını ve deprem sonrası toplanma alanı tahsis edilmesini istiyor.

Fotoğraf: Diken

İstanbul valiliği, 12 Ağustos 2022’de BUVAKIF’la bağışçılar Altunkaya İnşaat Şirketler Grubu ve Trendyol arasında imzalanan protokolle Beşiktaş’ta öğrenci yurdu ve cami inşa edileceğini duyurmuştu.

Duyurudan iki hafta sonra üniversitenin Uçaksavar Kampüsü’ne 200 metre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin 500 metrekare ağaçlıklı panellerle kapatılmış, içindeki yaklaşık 10 ağaç da kesilmişti. Panellerin önündeki inşaat panosunda ‘Etiler Camii ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurdu İnşaatı’ yazıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, valiliğin açıklamasında bahsi geçen yurt ve caminin BUVAKIF tarafından söz konusu alana yapılacağını belirtmişti. Rektörlük, inşaat alanının da yakın zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olduğunu kaydetmişti. İBB de arsanın mülkiyetinin hala kendilerinde olduğunu ve onaylanmış bir imar planı olmadığını aktarmıştı.

İhaleyi alan şirket köşeyi döndü

Diken, cami ve yurt inşaatı projesinin ayrıntılarına da ulaşmıştı. Buna göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, projenin ihalesini 15 Aralık 2017’de Gebze’de Volkan Tarım isimli kişinin şirketine 9 milyon 585 bin TL’ye vermişti. 2013’te 12 bin TL sermayeyle kurulan şirket, ihaleyi aldıktan sonra sermayesini 4 milyon TL’ye kadar çıkarmıştı. İhale dosyasındaysa yalnızca cami projesinin ayrıntıları yer alıyordu.

25 yıllığına Diyanet’e verildi

Diken’in gelişmeleri duyurmasından sonra çevre sakinleri İBB’ye başvurarak arsanın akıbetini sormuştu. İBB’den gelen yanıtta, söz konusu parselde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanarak cami, yurt ve lojman binası için ruhsat düzenlendiği belirtildi. Aynı cevap metninde arsanın mülkiyetinin İBB’ye ait olduğu ancak 2010’da alınan encümen kararıyla cami yapılması için arsanın 25 yıllığına bedelsiz olarak Diyanet’e tahsis edildiği kaydedildi.

Tahsisin sonlanması gerekiyor

Çevre sakinleri, yürütmenin durdurulması için idare mahkemesinde İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Beşiktaş Belediyesi aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, inşaatın iki çıkmaz sokak arasında yapıldığı, cami ve yurt için zorunlu olan yangın-deprem yönetmeliğine ve diğer güvenlik önlemlerine uygun olmadığı kaydedildi. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesine göre arsa iki yılı aşkın bir süre boş bırakıldığı ve kullanılmadığı için de tahsisin son bulduğu belirtildi.

‘Deprem toplanma alanı olsun’

Açılan davada henüz herhangi bir karar çıkmamasına karşın arsada inşa faaliyetleri başladı. Çevre sakinleri, Kahramanmaraş depreminden sonra arsadaki faaliyetlerin arttığını belirtiyor. Onlar da bunun üzerine İBB’ye başvurarak söz konusu arsanın tahsis edildiği Diyanet’ten alınarak yeşil alan olarak korunmasını, deprem toplanma alanı olarak tahsis edilmesini ve içinde depremden sonra kullanılacak arama kurtarma ekipmanlarının depolanmasını talep etti.