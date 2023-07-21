Boğaziçi’nde yine yurt krizi: Depremzedeler bile açıkta

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, yurt kurasına katılma hakkına sahip öğrencilerin listesini açıkladı. Depremzede ve sosyo-ekonomik durumu kötü olan öğrenciler dahil çok sayıda kişi açıkta kaldı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 1. Kilyos Yurdu, Kilyos Otel Yurdu ve Superdorm yurdu ‘depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle’ 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeyecek.

Bu yurtların toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Tüm yurtların toplam kontenjanıysa yaklaşık 5 bin. Okulun kullanabileceği sadece 2 bin 441 kişilik kontenjan kalıyor.

Okul yönetimi öğrencilere bir süredir ‘kapasite artırma çabalarının’ devam ettiğini belirtiyor. Bu çabalar içerisinde yeni yurt inşaatları, odalara ranza atılması, kulüplerin odalarından atılması ve bir KYK yurdunun Boğaziçi’ne tahsis edilmesi gibi girişimler yer alıyor.

Bu ‘girişimlerden’ sadece kulüplerin odalarından atılması hayata geçirildi. Diğer konularla ilgili henüz gelişme yok. Yani şu an hala okulun kullanabileceği 2 bin 441 kişilik yurt kontenjanı var.

Çok sayıda kişiye yurt çıkmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kimin hangi yurda yerleşeceği iki şekilde belirleniyor. Bunun büyük bir kısmı kurayla belirleniyor. Kuraya katılacak öğrenciler de önceden belirleniyor.

Bazı öğrenciler de merkezi atamayla yerleşiyor. Bu öğrencilerin arasında öncelikli yerleşim hakkı olan Türkiye dereceli öğrenciler, şehit veya gazi çocuğu olan öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri fiziksel engeli bulunan öğrenciler ve kuraya katılma hakkına sahip olmasına rağmen kuraya katılmayan öğrenciler bulunuyor.

Dün, kuraya katılma hakkına sahip öğrencilerin listesi açıklandı ama çok sayıda öğrenci açıkta kaldı.

Üniversitenin açıkladığı bilgilere göre kuraya dahil edilen odalar şöyle:

Kuraya dahil edilen odalar.

Buna göre, toplam 1122 kontenjan kuraya dahil edilirken 1319 kontenjan kuraya dahil edilmedi. Bunun 556’sı Kandilli Kampüsü’ndeki yurtlar yani İstanbul dışından gelen hazırlık öğrencilerine verilecek yurtlar oluşturuyor. Hazırlık yurtları çıkarıldığı zaman geriye kuraya dahil edilmemiş 763 kişilik kontenjan bulunuyor.

Ama şehir dışından hazırlık öğrencilerin kontenjanı 556’nın çok üzerinde oluyor. Örneğin geçen sene şehir dışından gelen hazırlık öğrencilerinin toplam kontenjanı 1100’e yakındı. Okul yönetimi, bu öğrencilerin yarısını Kandilli Kampüsü’ne, diğer yarısını da salonuna ranza attığı ve hazırlık kampüsüne en iyi ihtimalle bir saat uzaklıktaki Superdorm yurduna yerleştirmişti. Yaklaşık 50 öğrenci de Kuzey ve Güney kampüslere yerleştirilmişti.

Okul yönetimi merkezden yerleşen öğrencisi sayısını henüz açıklamadı ama bu çok büyük bir sayı değil. Başvurduğu halde kaç kişiye yurt çıkmadığı da belirsiz ama bir hesaplama yapılabilir.

Hazırlık öğrencileri dahil geçen sene yaklaşık 5 bin kişilik kontenjan vardı. Hazırlık öğrencilerine ayrılan kontenjan 1100. Şehir dışından gelecek hazırlıkların tamamına yurt çıkması planlanıyor.

Diğer öğrencilere ayrılan kontenjansa yaklaşık 3 bin 900. Bu sene 2 bin 500 kişilik kontenjana sahip yurtlar öğrenci almayacak. Yani yaklaşık 1400 kişilik bir açık söz konusu.

Hazırlıklara öncelik

Diken’in edindiği bilgiye göre okul yönetimi ‘yurt krizi’ kapsamında hazırlıklara öncelik verecek.

Kuraya katılacak öğrenciler belli bir puan sistemine göre belirleniyor. Bu sistemde sosyo-ekonomik durum, öğrencilerin kaçıncı sınıf olduğu gibi kriterler yer alıyor. Sisteme göre öğrencinin sınıfı artıkça yurt çıkma olasılığı artıyor.

Bu seneyse bu sistem değiştirildi. Değişiklikten ötürü üst sınıflara yurt çıkma olasılığı azaldı. Önceliğin hazırlıklara verileceği dile getiriliyor. Bunun temel sebebiyse geçen sene meydana gelen ve büyük tepki oluşmasına sebep olan hazırlıkların yurt krizi.

Ayrıca, okulun sitesinde hazırlık öğrencilerine merkez kampüste (Kuzey ve Güney) kontenjan ayrıldığı belirtildi.

Kuraya dahil edilmeyen merkez kampüslerdeki kontenjanla Kandilli Kampüsü’ndeki yurt kontenjanını topladığımızdaysa hemen hemen geçen seneki şehir dışından gelen hazırlık öğrencisi sayısına ulaşıyoruz. Şehir dışından gelen hazırlık öğrencisi sayısı yıldan yıla pek değişiklik göstermiyor.

Depremzede öğrenciye bile yurt çıkmadı

Diken, yurt çıkmayan öğrencilere ulaştı.

Çok sayıda depremzede öğrenci, kendilerine yurt çıkmadığını dile getiriyor. Okul yönetimi, 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede öğrencileri yurda yerleştirmiş ve deprem bursu vermişti. Şimdiyse bu politikanın tersine döndüğü görülüyor.

Öğrenciler, yönetimin deprem sürecindeki tutumundan yola çıkarak depremzedelere öncelik verileceğini düşündüğünü ama bunun böyle olmadığını belirtti. Bir öğrenci, annesinin vefat ettiğini ve maddi durumlarının özel yurdu veya ayrı eve çıkmayı karşılayamayacağını söyledi. Öğrenci ‘mecburen’ okula çok uzakta bulunan KYK yurtlarına veya ‘siyasi cemiyetlerin’ yurtlarına mahkum olacağını dile getirdi.

Yurt çıkmayan diğer bir depremzede öğrenci de okula yakın ev ve özel yurt baktığını ama buraların çok pahalı olduğunu ve depreme dayanıksız olduğunu dile getirdi. Öğrenci, sonuçların geç açıklamasından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarına da başvuramadığını söyledi. Öğrenci, ne yapacağını bilemediğini belirtti.

Yurtsuz kalan başka bir depremzede öğrenci de yurtlar müdürlüğünün bazı öğrencilere birebir olarak “Depremzede faktörünü dikkate alacağız” dediğini aktardı ama sonuç böyle olmadı. Aynı öğrenci, okulu bırakmayı veya kaydını başka okula aldırmayı değerlendirdiğini belirtti.

Bu öğrenciler, geçen senelerde de yurtta kalıyordu.

Sonuçlar nasıl belirlendi bilemiyoruz

Diken’e konuşan öğrenciler, sonuçların neye göre belirlendiğini anlamadıklarını söyledi. Öğrenciler, sosyo-ekonomik durumu kötü olan bazı öğrencilere yurt çıkmadığını ama durumu iyi olan öğrencilereyse yurt çıktığını söyledi. Depremzede öğrencilerse neden yurda alınmadıklarını anlamadıklarını, seçimlerin ‘rastgele’ ilerlediğini düşündüğünü söyledi.

Son sınıflara genel olarak yurt çıkmazken birinci ve ikinci sınıflara ve daha önce yurtta kalanlara da yurt çıkmadığı oldu.

Ayrıca bazı öğrenciler, kuraya başvurmasına rağmen kuraya alınmadığını ve sistemin öğrenciye başvurmadığını belirttiğini aktardı.

Okul yönetimi: Çalışmalar devam ediyor

Okul yönetimi, yukarıda belirtildiği gibi ‘kapasite artırım’ çalışmalarına başlamış ama henüz bir netice alınamamıştı.

Okulun yurtlar sitesinde yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “4. Kuzey Yurdu, 1.Erkek Yurdu ve 1. Kız Yurdunda kapasite artırım çalışmaları yapılmıştır.” Bu çalışma da ranza atma gibi uygulamaları içeriyor.

Geçen seneki yurt krizi

Geçen sene okul yönetiminin farklı kampüslerde verilen hazırlık eğitimini tek bir kampüste toplamasıyla yüzlerce öğrenci yurtsuz kalmıştı.

Uzun süren tepkilerden sonra yurt sorunu, hali hazırda faaliyette olan yurtlara ranza atılmasıyla veya öğrencilerin kampüslerinden uzak yurtlara yerleştirilmesiyle kısmen çözülmüştü. Buna rağmen bazı öğrenciler yine de yurtsuz kalmış, bu sefer de niteliksiz barınma ve kampüsler arası ulaşım sorunları meydana gelmişti.

Yönetim, kriz sırasında KYK’nın Boğaziçi’ne bir yurt tahsis edeceğini açıklamıştı ancak KYK yetkilileri bunu yalanlamıştı. Yönetim, öğrencilerle yaptığı toplantılarda da KYK’yla henüz tam olarak anlaşılamadığını bildirmişti. Sonuç olarak da KYK, Boğaziçi’ne yurt tahsis etmemişti.

Güçlendirme çalışması yapılacak Superdorm yurdundaysa ağırlıklı olarak üniversiteye giriş sınavında dereceye girenler barınırdı. Yurt krizi sırasında odaların salonlarına ranza atılarak ‘kapasite’ artırılmış ve buralara hazırlık öğrencileri de yerleşmişti.

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