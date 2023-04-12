Boğaziçi kayyımının vakfına vergi muafiyeti

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci’nin kanuna aykırı bir biçimde kurup yönetiminde yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na (BUVAKIF) cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vergi muafiyeti sağlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Mart’ta BUVAKIF’a 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun kapsamında vergi muafiyeti tanındı. Bu gelişme, vakfın internet sitesinden de duyuruldu. Buna göre, BUVAKIF, gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, damga, gümrük vergisinden muaf tutuldu, KDV ve harç istinası sağlandı.

İnternet sitesinde vakfın izin almadan yardım toplayabileceği, Taşıt Kanunu uyarınca kullanılacak taşıtlara resmi plaka verilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, vakfa Devlet İhale Kanunu kapsamında Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmazlarının, satış tarihindeki alım satım rayici göz önünde bulundurarak kıymet takdiriyle satılabileceği aktarıldı.

Meslek odalarıyla proje geliştirebilir

BUVAKIF, muafiyet kapsamında meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebiliyor. Bunlara ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının kullanım hakları BUVAKIF’a bırakılabilir.

Burs komisyonuna eklendi

Vergi muafiyeti tanınmasının yanında BUVAKIF, üniversitesinin Burs Komisyonu’na eklendi. BUVAKIF’ın kanuna aykırı bir şekilde kurulması gibi, söz konusu komisyona eklenmesi de yönetmeliğe aykırı. Boğaziçi Üniversitesi Lisans Burslar İç Yönetmeliği’nin altıncı maddesine göre, burs komisyonu, öğrenci dekanı başkanlığında, fakülte, enstitü ve yüksekokul tarafından önerilen tam zamanlı öğretim üyesi veya görevlileri arasından üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen beş üye, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) temsilcisi, burs ofisi koordinatörü ve öğrenci temsilcisinden oluşuyor.

BUVAKIF nasıl kuruldu?

BUVAKIF, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, yardımcıları ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) yöneticileri tarafından Ocak 2022’de kuruldu. Oysa, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1978’den bu yana BÜVAK faaliyetteydi. Bu vakıf, ‘kayyım’ sürecinde etkisiz hale getirildi.

BUVAKIF’ın vakfedenleri arasında Naci İnci, önceki ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’nun atadığı yardımcılar Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu, görevden alınan Nedim Malkoç’un yerine getirilen genel sekreter ve BURA’nın eski başkanı Hasan Fehmi Topal, AKP’nin kurucularından ve BURA üyesi Mehmet Yalçıntaş, AKP milletvekili İffet Polat ve BURA üyesi Mehmet Altunkılıç yer alıyor.

Vakfın yönetim kurulundaki isimler arasında Naci İnci, Muhammed Fehim Paluluoğlu, Hasan Fehmi Topal, Mehmet Yalçıntaş ve BURA yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yeşilyurt ve Oruç Baba İnan yer alıyor.

Vakfın kuruluşu İstanbul 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tescillendi ama 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurulu ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’a göre vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyımın vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’