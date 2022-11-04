Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfıyla ilgili bir soru önergesi daha: Vakıfla yöneticileri hakkında işlem yapılmalı

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi sundu.

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Hamzaçebi, vakfın isminde Boğaziçi Üniversitesi’nin kullanılmasının kanuna aykırı olduğunu ve vakıfla yöneticileri hakkında işlem yapılması gerektiğini söyledi.

BUVAKIF, yakın zamanda ismini Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’nün yanına yapılmak istenen cami ve yurt inşaatıyla duyurmuştu. İstanbul Valiliği’nin açıklamasında BUVAKIF ile bağışçılar Altunkaya İnşaat Şirketler Grubu ve Trendyol arasında imzalanan protokolle Beşiktaş’ta öğrenci yurdu ve cami inşa edileceği belirtilmişti. Söz konusu arsanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aitti.

Boğaziçi Üniversitesi mezun ve öğrencileri, geçen günlerde BUVAKIF’ın kapatılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Başvuruda, vakfın Boğaziçi Üniversitesi’nin ismini alması nedeniyle ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’a aykırı olduğu belirtilmişti. Öte yandan BUVAKIF’ın yöneticileri ‘kayyım rektör’ Naci İnci, AKP’li Mustafa Şentop, Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat ve Mustafa Şen’in üyesi olduğu BURA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehim Paluluoğlu, Mehmet Yalçıntaş ve Mustafa Yeşilyurt hakkında da suç duyurusunda bulunulması istenmişti.

Akif Hamzaçebi’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Ersoy’a yöneltilen sorular şöyle:

* Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF)’ın isminin, 22 Ocak 2004 tarihli ve 5072 sayılı sayılı Kanunun 2’nci maddesine aykırı olarak belirlendiği dikkate alınarak vakfın kuruluşuna ilişkin mahkeme kararına karşı Türk Medeni Kanununun 103’üncü maddesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce temyiz yoluna gidildi mi ya da iptal davası açıldı mı? Temyiz yoluna gidilmedi ya da iptal davası açılmadı ise gerekçesi nedir? Yargı makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu ise sonucu ne oldu?

* BUVAKIF hakkında yukarıda belirtilen hukuka aykırılıklar dolayısıyla ya da başka bir nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğünce bugüne kadar herhangi bir denetim gerçekleştirildi mi? Denetlendi ise sonucunda hangi işlemler yapıldı?

* BUVAKIF’ın kanuna aykırı işlemleri nedeniyle İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne yapılmış şikayetler var mıdır? Şikayetlerle ilgili olarak hangi işlemler yapılmış, hangi müeyyideler uygulanmıştır?

* Kanuna aykırı olarak ‘Boğaziçi Üniversitesi’ ismini unvanına taşıyarak ve üniversitenin logosunu kullanarak resmi kurum algısı yaratmayı amaçlayan Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın isminin düzeltilmesi için dava açmayı düşünüyor musunuz?

* Hukuka aykırı davranan Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve yöneticileri hakkında bugüne kadar herhangi bir işlem başlatılmadı ise bu aşamada hangi işlemlerin yapılması planlanmaktadır?

* Açık şekilde hukuku ihlal eden Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın faaliyetlerine bugüne kadar devam etmesine göz yumulmasının nedeni nedir?

Üç gün önce de HDP milletvekili Oya Ersoy, vakıfla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi vermişti.