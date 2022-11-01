Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfıyla ilgili soru önergesi: ‘Mevzuata aykırı hareket ediyor’

HDP Milletvekili Oya Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi sundu.

Ersoy, mevzuata göre 2004’ten sonra kurulan vakıfların, hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerini alamayacağını belirterek, BUVAKIF’ın mevzuata aykırı hareket ettiğini belirtti.

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BUVAKIF, yakın zamanda ismini Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’nün yanına yapılmak istenen cami ve yurt inşaatıyla duyurmuştu. İstanbul Valiliği’nin açıklamasında BUVAKIF ile bağışçılar Altunkaya İnşaat Şirketler Grubu ve Trendyol arasında imzalanan protokolle Beşiktaş’ta öğrenci yurdu ve cami inşa edileceği belirtilmişti. Söz konusu arsanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aitti.

Boğaziçi Üniversitesi mezun ve öğrencileri, geçen günlerde BUVAKIF’ın kapatılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Başvuruda, vakfın Boğaziçi Üniversitesi’nin ismini alması nedeniyle ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’a aykırı olduğu belirtilmişti. Öte yandan BUVAKIF’ın yöneticileri ‘kayyım rektör’ Naci İnci, AKP’li Mustafa Şentop, Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat ve Mustafa Şen’in üyesi olduğu BURA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehim Paluluoğlu, Mehmet Yalçıntaş ve Mustafa Yeşilyurt hakkında da suç duyurusunda bulunulması istenmişti.

Oya Ersoy’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde başvuru dilekçesindeki bilgileri hatırlatıldı. Fuat Oktay’a yöneltilen sorular şöyle:

* 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’da 5072 sayılı “Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz” şeklinde açık hüküm olduğu halde Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kanuna aykırı nasıl kurulmuş ve faaliyetine nasıl devam etmektedir?

* Kanunda açıkça, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz hükmü yer almasına rağmen yönetim kurulunda rektör Naci İnci’nin olması kanuna aykırı değil midir?

* ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun’a aykırı olarak kurulan vakfın faaliyetinin durdurulması için herhangi bir talimat verilmiş midir?

* 5072 sayılı yasanın çıkarılma nedeni, çeşitli kamu dernek ve vakıflarının, sunulan kamu hizmetleri karşılığında veya bu hizmetler vesilesiyle bireylerden para toplamalarının önüne geçmektir. Kurulan bu vakıf ‘bağış’ adı altında para toplayarak kanuna aykırı hareket etmiyor mu?

* Rektör Naci İnci ve mütevelli heyeti hangi yetki ile kanunlara aykırı olarak bu vakfı kurmuşlardır? Bu yetkiyi kimlerden almışlardır?

* Kanuna göre, dernek ve vakıflar yardım toplama ve bağış hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. Bağış toplayan Rektör Naci İnci hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

* Kurulan vakıf üniversitede cami yapılması için Trendyol (DSM Grup Danışmanlık A.Ş) şirketinden bağış almış mıdır?