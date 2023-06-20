‘Kayyım’ın vakfı Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt işletecek

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım’ rektörü Naci İnci’nin kanuna aykırı kurduğu, AKP’ye yakın ‘Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı’ (BUVAKIF), üniversitede yurt inşa edip okulun yurtlar müdürlüğünden bağımsız işletecek.

Etiler Camii ve Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurdu inşaatı. (Diken)

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının beşi, ‘depreme dayanıklı olmaması’ nedeniyle önümüzdeki sene (2023-2024 eğitim-öğretim yılı) öğrenci kabul etmeyecek. Bu yurtlardan biri olan Superdorm yurdu bir sene boyunca güçlendirme çalışması görecekken diğer dört yurdun akıbeti belli değil.

Bu beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi.

Yönetim, Anadolu Hisarı civarında 500 kişilik bir KYK yurdunun alınmasını planlasa da bununla ilgili somut bir gelişme yok. Ayrıca yönetim, bazı yurtlara ranza veya ek yatak atmayı planlarken kulüpleri ‘yeni yurt yerleri’ için odalarından atıyor.

Okul yönetimi, 700 kişilik bir yurdun inşaatını sürdürse de bu önümüzdeki seneye yetişmeyecek ve bu nedenle çok sayıda öğrenci açıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca, inşa edilen yurt eksik kontenjanı tamamlamak için de yeterli değil. İnşaatı süren yurdun haricinde iki yeni yurdun daha inşaa edilmesi planlanıyor. Bu iki yurdun da 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yurtları kayyımın vakfı işletecek

Diken’in edindiği bilgilere göre, söz konusu iki yurdun inşaatını BUVAKIF üstlendi. Yurt inşaa edilen iki farklı arazi bulunuyor.

Bunlardan birincisi Kuzey Kampüs’ün karşısında bulunuyor. Arazi, vakıf tarafından satın alındı ve sonrasında okula tahsis edilmeyecek.

Diğer arazi de Superdorm yurdunun arkasında kalıyor. Arazinin kime ait olduğu ‘ihtilaflı’ olsa da arazi BUVAKIF’a ait değil ama inşaatı BUVAKIF yürütüyor.

Yurtlar, inşaatları bittikten sonra okula tahsis edilmeyecek. BUVAKIF, yurtları kendi işletecek. Yurtların yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü’nden bağımsız olacak.

Birinci arazideki yurdun 170, diğer yurdunsa 200-250 civarı kontenjanı olması planlanıyor.

Yurtların 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Belirtilene göre, yurt yönetimi okulun yurtlar müdürlüğünden bağımsız olsa da yurtlar sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kullanımında olacak.

Arsa, cami inşaatıyla gündeme gelmişti

İstanbul valiliği, 12 Ağustos 2022’de BUVAKIF’la bağışçılar Altunkaya İnşaat Şirketler Grubu ve Trendyol arasında imzalanan protokolle Beşiktaş’ta öğrenci yurdu ve cami inşa edileceğini duyurmuştu.

Duyurudan iki hafta sonra üniversitenin Uçaksavar Kampüsü’ne 200 metre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin 500 metrekare ağaçlıklı panellerle kapatılmış, içindeki yaklaşık 10 ağaç da kesilmişti. Panellerin önündeki inşaat panosunda ‘Etiler Camii ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurdu İnşaatı’ yazıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, valiliğin açıklamasında bahsi geçen yurt ve caminin BUVAKIF tarafından söz konusu alana yapılacağını belirtmişti. Rektörlük, inşaat alanının da yakın zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olduğunu kaydetmişti. İBB de arsanın mülkiyetinin hala kendilerinde olduğunu ve onaylanmış bir imar planı olmadığını aktarmıştı.

200-250 kişilik söz konusu yurdun bu arazide yapılması planlanıyor.

Kanuna aykırı kurulan BUVAKIF, AKP’ye yakın

BUVAKIF, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, yardımcıları ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) yöneticileri tarafından Ocak 2022’de kuruldu. Oysa, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1978’den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) faaliyetteydi. Bu vakıf, ‘kayyım’ sürecinde etkisiz hale getirildi.

BUVAKIF’ın vakfedenleri arasında Naci İnci, önceki ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’nun atadığı yardımcılar Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu, görevden alınan Nedim Malkoç’un yerine getirilen genel sekreter ve BURA’nın eski başkanı Hasan Fehmi Topal, AKP’nin kurucularından ve BURA üyesi Mehmet Yalçıntaş, eski AKP milletvekili İffet Polat ve BURA üyesi Mehmet Altunkılıç yer alıyor.

Vakfın yönetim kurulundaki isimler arasında Naci İnci, Muhammed Fehim Paluluoğlu, Hasan Fehmi Topal, Mehmet Yalçıntaş ve BURA yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yeşilyurt ve Oruç Baba İnan yer alıyor.

Vakfın mütevelli heyetindeyse AKP’li isimler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve üniversitenin ‘kayyım’ yönetimi bulunuyor.

Vakfın kuruluşu İstanbul 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tescillendi ama 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurulu ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’a göre vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyımın vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’