Boğaziçi’nde öğrenci kulüpleri odalarından atılıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetimi, yurt krizini gerekçe göstererek kulüpleri odalarından çıkarıyor. Odalar, yurda dönüştürülecek.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının beşi, ‘depreme dayanıklı olmaması’ nedeniyle önümüzdeki sene (2023-2024 eğitim-öğretim yılı) öğrenci kabul etmeyecek. Bu yurtlardan biri olan Superdorm yurdu bir sene boyunca güçlendirme çalışması görecekken diğer dört yurdun akıbeti belli değil.

Bu beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi.

Okul yönetimi, iki tane yeni yurdun inşaatını sürdürse de bunlar önümüzdeki seneye yetişmeyecek ve bu nedenle çok sayıda öğrenci açıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca, inşa edilen yurtlar eksik kontenjanı tamamlamak için de yeterli değil.

Yönetim, Anadolu Hisarı civarında 500 kişilik bir KYK yurdunun alınmasını planlasa da bununla ilgili somut bir gelişme yok. Ayrıca yönetim, bazı yurtlara ranza veya ek yatak atmayı planlıyor.

‘Ağustosa kadar çıkın’

Diken’in edindiği bilgiye göre, okul yönetimi yurt krizini ‘çözmek’ için ilk ‘somut’ adımını attı.

Kulüplerle toplantı yapan okul yönetimi, kulüp odalarının ağustosa kadar boşaltmalarını istedi. Yönetim, buna gerekçe olarak İstanbul’da, tüm öğrencilere yetecek kadar yurt bulamadıklarını gösterdi.

Yönetim, kulüp odalarını mezunlar derneğinin (BÜMED) yerine taşımak istiyor. Okul yönetimi, mezunlar derneğini okuldaki yerinden mahkeme kararına rağmen çıkarmıştı.

Kulüp odaları, ana kampüste (Güney Kampüs) merkezi bir yerde bulunuyor.

Kulüp odalarının yurda çevrilmesiyle sadece 100 civarı bir kontenjan artışı olacak ama bu, sağlanması gereken toplam kontenjanın çok uzağında.

Sonrasında fakültelere verilebilir

Edinilen bilgilere göre, kulüp odalarının yurt olarak kullanılmasına yönelik ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra da fakültelerin kullanımına verilmesi planlanıyor.

İktidarın üniversitede kadrolaşmak için kurduğu hukuk ve iletişim fakültelerinin binası ve odası yok. Okul yönetimi, yurt ihtiyacı ortadan kalktığında bu odaları fakültelere vermeyi planlıyor.

Yani, kulüpler kalıcı olarak yerlerinden çıkarılıyor.

Kulüplerden tepki

Okul kulüpleriyse üç nedenden dolayı bu karara tepkili.

İlk olarak bu karar tepeden inme bir şekilde kulüplere danışılmadan alındı. Yönetim, kulüplerin fikrini sormadan sadece çıkın diyor.

İkinci olarak, BÜMED’in yeri kampüsün merkezinden uzak. Şu anki odalar kampüsün merkezinde ve öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde. Bu nedenle kulüpçülük kültürü, sosyal etkileşim ve kulüplerin görünürlüğü azalacak. Buna bağlı olarak mekan hafızası da zarar görecek.

Ayrıca, kulüplerin odası yıllardır orada. Birçok kulübün geniş arşivi ve envanteri de orada bulunuyor. Kulüpler, bunların yeni yerde korunamayacağını düşünüyor.

Kulüpler, odaların yurda çevrilmesinin kontenjanda anlamlı bir artış getirmeyeceğini söylerken, başka çözümlerin geliştirilmesini talep ediyor.