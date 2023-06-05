Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yurt krizi daha kapıda

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MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi önümüzdeki sene, ‘depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesiyle beş yurda öğrenci almayacak.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Diken’in edindiği bilgiye göre 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 1. Kilyos Yurdu ve Kilyos Otel Yurdu seneye öğrenci kabul etmeyecek. Superdorm yurdunaysa sadece yazın öğrenci kabul edilecek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeyecek ve bir sene boyunca güçlendirme çalışması görecek. Diğer yurtların akıbeti belli değil.

Bu yurtların toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi.

Okul yönetimi ayrıca Kuzey Kampüs’te yaklaşık 700 kapasiteli bir yurdun inşaatının 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetişmesini öngörüyor. Bunun haricinde Etiler’de 200-250 kapasiteli bir yurdun da 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyor.

Bunun haricinde Anadolu Hisarı civarında 500 kişilik bir KYK yurdunun alınması planlanıyor. Konuyla ilgili henüz KYK’yla yapılan bir anlaşma yok.

Okul ayrıca 4. Kuzey Yurt’ta bulunan bir kişilik odaların iki kişiliğe çıkartmayı ve Güney Kampüs’te bulunan kulüp odalarını yurt odasına çevirmeyi değerlendiriyor. Böylelikle toplamda 150 kişilik ek kapasite sağlanması amaçlanıyor. Okul yönetimi, ‘duruma göre’ bazı odalara üçlü ranza atılabileceğini de belirtti. Yönetim, 170 kişilik bir yurdun da planlama aşamasında olduğunu dile getirirken detay belirtmedi.

Geçen günlerde de Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi, iki yıl önce çıkan yıkım kararının uygulanması için boşaltılmaya başlamıştı.

Boğaziçi’ndeki yurt krizi

Geçen sene okul yönetiminin farklı kampüslerde verilen hazırlık eğitimini tek bir kampüste toplamasıyla yüzlerce öğrenci yurtsuz kalmıştı.

Uzun süren tepkilerden sonra yurt sorunu, hali hazırda faaliyette olan yurtlara ranza atılmasıyla veya öğrencilerin kampüslerinden uzak yurtlara yerleştirilmesiyle kısmen çözülmüştü. Buna rağmen bazı öğrenciler yine de yurtsuz kalmış, bu sefer de niteliksiz barınma ve kampüsler arası ulaşım sorunları meydana gelmişti.

Yönetim, kriz sırasında KYK’nın Boğaziçi’ne bir yurt tahsis edeceğini açıklamıştı ancak KYK yetkilileri bunu yalanlamıştı. Yönetim, öğrencilerle yaptığı toplantılarda da KYK’yla henüz tam olarak anlaşılamadığını bildirmişti. Sonuç olarak da KYK, Boğaziçi’ne yurt tahsis etmemişti.

Seneye güçlendirme çalışması yapılacak Superdorm yurdundaysa ağırlıklı olarak üniversiteye giriş sınavında dereceye girenler barınırdı. Yurt krizi sırasında odaların salonlarına ranza atılarak ‘kapasite’ artırılmıştı.

Bu sene de benzer bir kriz yaşanabilir.