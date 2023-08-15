Boğaziçililer, ‘kulüp kültürünü yok edecek’ karara karşı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi yurt krizini bahane ederek kulüpleri odalarından çıkarıyor. Öğrencilerse ‘kulüpçülük kültürünü yok edecek’ bu hamleye karşı.

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Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının beşi, ‘depreme dayanıklı olmaması’ nedeniyle önümüzdeki sene (2023-2024 eğitim-öğretim yılı) öğrenci kabul etmeyecek. Bu beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu nedenle çok sayıda öğrenci açıkta kaldı.

Okul yönetiminin bazı yurtlara ranza veya ek yatak atmayı planlasa da bu ‘barınma kalitesini’ düşüreceği gibi kaybolan kontenjanı geri getirmek için yeterli değil.

Yönetim, kapsamlı çözümler bulmak yerine yurt krizini bahane ederek kulüpleri odalarından atıp kampüsün uzak bir noktasına taşıyor. Odalar yurda çevrilecek. Kulüplerse buna karşı.

Karar tepeden inme alındı

Öğrenciler, bu kararın tepeden inme alındığını dile getiriyor.

Karar verilirken kulüplere danışılmadığını belirten öğrenciler başka çözümlerin bulunabileceğini söylüyor.

Çözüm önerileri reddedildi

Ama bununla ilgili öğrenciler dinlenmezken öğrencilerin sunduğu çözüm önerileri de reddedildi. Bunların arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okula konteyner yurt kurması, okulun özel yurtlarla anlaşması, depreme dayanıklı lojman ve idari binaların yurda çevrilmesi gibi öneriler bulunuyor.

Ayrıca okul yönetimi krizin geleceğini uzun süredir biliyordu. Buna rağmen hiçbir önlem alınmadı.

Sorunları çözmüyor

Hesaplamalara göre kulüp odalarının yurda çevrilmesi sadece 100-150 kişilik kontenjan sağlayacak ama yurtların kapatılmasıyla oluşan kayıp 2500.

Yani, kulüp odalarının yurda çevrilmesi yurt krizine çözüm getirmiyor. Krizin çözümü için daha kapsamlı adımların atılması gerekiyor.

Kulüpler odalarına dönmeyecek

Okul yönetimi kulüp odalarını ‘yurt krizini’ bahane ederek boşaltsa da kriz bittikten sonra odaları fakültelerin kullanımına tahsis edecek. Bu fakültelerin hangi fakülteler olduğu açıklanmasa da kadrolaşmak için kurulan hukuk ve iletişim fakültelerin olduğu tahmin ediliyor.

Odaların kriz bittikten sonra kulüplere geri verilmeyecek olması ve bu adımın çözüm getirmemesi, öğrencilerin ‘asıl amaç ne’ sorusunu sormasına neden oluyor.

Yeni yer yeterli değil

Taşınma işleminin bu ay yapılması planlanıyor. Kulüplerse buna yönelik itirazlarını sürdürüyor.

Okul yönetimi, kulüpleri Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) yerine taşımak istiyor. Yönetim, mahkemenin aksi kararına rağmen BÜMED’i yerinden atmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyse buranın kulüpler için yeterli olmadığını belirtiyor.

Müzik kulübünden Mustafa, BÜMED’in yerini şöyle değerlendiriyor: “Kulüplerin taşındığı yer yani eski BÜMED yerleşkesi, Güney Kampüs’ün merkezine uzak diyebileceğimiz bir alan. Burası, kulüplerin faaliyetleri için de asla yeterli olmayan bir yer, küçük bir alan.”

Kulüpçülük kültürü yok ediliyor

Mustafa, asıl amacın yurt krizine çare bulmak değil, okuldaki kulüpçülük kültürünü yok etmek olduğunu dile getiriyor. “Bu adımı Boğaziçi ve kulüpler kültüründen hoşnut olmayan yöneticilerin, hala öğrencilerin elinde kalan ve yaşayan kültürün tamamen yok etme çabası olarak yorumluyorum.”

Kulüplerin şu anki yeri okulun merkezinde. Bu da öğrencilerin kulüplerle ve diğer öğrencilerle rahat bir şekilde temas kurmasını, kulüplerin görünür olmasını sağlıyor.

BÜMED yerleşkesinin okul merkezinin uzağında olmasıysa bu etkileşimi ve görünürlüğü ciddi derecede azaltacak. Bu da Boğaziçi’nin en önemli bileşenlerinden kulüpçülük kültürünü olumsuz etkileyecek.

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