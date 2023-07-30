Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt krizi: Öğrenciler bir başına bırakıldı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde depremzede ve sosyo-ekonomik durumu kötü olanlar dahil binlerce öğrenciye yurt çıkmazken okul yönetimi öğrencilerin sorularını cevaplamıyor, çözüm önerilerini yanıtsız bırakıyor. Öğrenciler adeta bir başına bırakıldı.

Fotoğraf: Boğaziçi Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı 1’inci Kuzey Yurdu, 2’inci Kuzey Yurdu, 1’inci Kilyos Yurdu, Kilyos Otel Yurdu ve Superdorm yurdu ‘depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle’ 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeyecek.

Bu yurtların toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Tüm yurtların toplam kontenjanıysa yaklaşık 5 bin. Yani okulun kullanabileceği sadece 2 bin 441 kişilik kontenjan kalıyor. Bu kontenjanın önemli bir kısmı da hazırlıklara verilecek. Bu nedenle çok sayıda lisans öğrencisi yurtsuz kaldı.

Yurtsuz kalan öğrencilerin arasında sosyo-ekonomik durumu kötü olan, depremzede, gereksinim bursu alan öğrenciler de yer alıyor. Okul yönetimi sonuçların ‘şeffaf ve adil’ bir şekilde belirlendiğini dile getirse de öğrenciler sonuçların neye göre belirlendiğini anlayamadıklarını söylüyor. Örneğin yönetim ‘sosyo-ekonomik durumu kötü olan öğrencilere öncelik verilecek’ demişti ancak durumu kötü olan çok sayıda öğrenci açıkta kalırken durumu iyi olan öğrenciler yurda yerleştirilecek.

Okul yönetimiyse sorun yokmuş gibi davranıp öğrencilerin çözüm önerilerini ve sorularını yanıtsız bırakıyor.

Sorular yanıtsız

Yurt kurasına katılacak öğrencilerin listesi açıklandıktan sonra öğrenciler okul ve yurtlar yönetimine ulaşmaya çalıştı ancak bu girişimler uzun süre sonuçsuz kaldı.

Öğrenciler en sonunda yönetime ulaşabildi ancak sorularına yanıt alamadı. Yurtlara kaç kişinin başvurduğunu ve kura dışı kaldığını soran öğrenciler ‘kaos çıkar’ diye cevapsız bırakıldı.

Bunun haricinde okul yönetimi, uzun süredir kontenjan verilmesi için KYK’yla görüşmelerin sürdüğünü dile getiriyor ama öğrencilerin ısrarlı sorularına rağmen görüşmelerin hangi aşamada olduğu ‘süreç kötü etkilenir’ diye açıklanmıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen sene de yurt krizi yaşanmış ve yüzlerce kişi açıkta kalmıştı. Okul yönetimi bu süreçte KYK’yla anlaşıldığını ve bir KYK yurdunun Boğaziçi’ne tahsis edileceğini açıklamıştı. Ancak yönetim, sonrasında öğrencilere KYK’yla anlaşılamadığını ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirmişti. Sonrasında da anlaşmanın olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, öğrenciler sonuçların neye göre belirlendiğinin ve açıkta kalanların niye açıkta kaldığının şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi ama bu da sonuçsuz kaldı.

Çözümler reddediliyor

Yurt krizinin yaşanacağı ve çok sayıda öğrencinin açıkta kalacağı en az iki buçuk aydır biliniyordu ancak okul yönetimi bununla ilgili herhangi bir önlem almadı.

Bu süreçte öğrencilerin okul yönetimine çok sayıda önerisi oldu. Bunlardan bazıları şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) görüşülüp konteyner yurt talep edilmesi, çevredeki özel yurtlarla anlaşılıp indirim talep edilmesi, Uçaksavar lojmanlarının depreme dayanıklı bloğunun geçici olarak yurda dönüştürülmesi, depreme dayanıklı idari binaların geçici olarak yurda dönüştürülmesi.

Yönetim bu önerileri ya reddediyor ya da geçiştiriyor.

Öğrenciler kendi çabalıyor

Öğrencilerse okul yönetiminin bu tutumu karşısında kendi çabalarıyla bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor.

İBB’yle temaslar öğrenciler eliyle sürdürülmeye çalışılıyor. Mezunların desteğiyle de çeşitli özel yurtlarla anlaşma yapılmaya sağlanıyor, uygun yurtların bilgisi öğrencilerle paylaşılıyor.

Bunun haricinde okul yönetimi de öğrencileri ‘başından savıp’ bakanlıklara ve ilgili kamu kurumlarına yönlendiriyor.

Okul yönetimi sorun yokmuş gibi davranıyor

Okul yönetimiyse bir yurt krizinin olmadığı görüşünde.

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan okul yönetimine göre öğrenciler, ‘kapasite artırım çalışmaları’ kapsamında kontenjan kaybından minimum seviyede etkilenecek.

Ayrıca yönetim, Boğaziçi’nin kamu üniversiteleri arasında yurtlar konusunda en iyi imkanlara sahip üniversitelerden biri olduğunu iddia ediyor.

Veriler çarpıtıldı

Yönetim, açıklamadaysa verileri çarpıttı.

Açıklamada okulun dört bin olan yurt kapasitesinin 2 bin 809’a düştüğünü ve kapasite artırım çalışmalarıyla kaybın 500’ün altına ineceği belirtildi.

Ancak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yurt kontenjanı, geçen seneki yurt krizi kapsamında yurtlara atılan ranzalarla beraber yaklaşık 5 bin. Beş yurdun kapatılmasıyla geriye 2 bin 441 kontenjan kaldı. 2 bin 809 sayısıysa hali hazırda faaliyette olan yurtlardaki yatak sayısının artırılmasıyla ulaşılacak kontenjan. Ayrıca, buna yönelik çalışmalar da henüz başlamadı.

Özetle, okul yönetimi yaklaşık 2 bin 500 kontenjan kaybının aslında 1200 olduğunu; henüz yapılmayan kapasite artırımının da yapılmış gibi göstermeye çalıştı.

Yönetim, bu açıklamasında da öğrencilerin asıl sorularını cevapsız bıraktı, önümüzdeki sürece dair bilgi vermedi.

Öğrencilerin tepkileri sürüyor

Öğrencilerse yurt kriziyle tepkileri göstermeye devam ediyor.

Okulda protesto gösterileri düzenlenirken öğrenciler, üniversite tanıtım günleri kapsamında yapılan ‘yurt olanakları’ sunumuna katılmak istedi ancak yönetim öğrencilerin girmesine izin vermedi.

Kavurucu sıcakta da sağanak yağmurda da hakkımızı arıyoruz ! Bizleri yurtsuz bırakırken yurt imkanları sunumu yapan okul yönetimi sorularımıza yanıt veremeyeceğini bilerek bizi salona almadı. Arkadaşlarımızla taleplerimizi bir kez daha yineledik #boğaziçibarınamıyor pic.twitter.com/NlJK16Ud9j — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) July 27, 2023

Okul yönetimi daha sonra, yurtlar sunumunu Boğaziçi’nin YouTube kanalına yükledi ama soru-cevap kısmı kırpılmıştı.

Soru-cevap kısmında veli ve aday öğrenciler yurt kriziyle ilgili sorular sormuştu. Okul yetkilileriyse bunları ya cevaplayamadı ya da geçiştirdi.

Boğaziçi yönetimi yurt tanıtımı videosunu YouTube'a yüklerken soru-cevap kısmını komple atmış. Çünkü tanıtımda sayısız öğrencinin yurtsuz bırakılması da sorulmuş. Okul da yayınlayamadı tabii



İşte kesilen kısımlardan bazıları https://t.co/27wRd2Igxu pic.twitter.com/qS0bAMNjdn — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) July 29, 2023

Yönetim, bu sunumda okula bu sene başlayacak hazırlık öğrencilerin yurt konusunda mağdur edilmeyeceğini dile getirdi. Salonda bulunan öğrenciler ve velilerse bunun üst sınıfların mağdur edilerek yapıldığını ve şu anki hazırlık öğrencilerin ileride benzer sorunlarla karşılaşmayacağının garantisinin olmadığını söyledi. Yönetimse cevap veremedi.

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