Akşam Postası / 8 Temmuz 2021

Yavaş internetin nedenini anlatan Türk Telekom müdürü, TÜİK’e sığındı

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Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Türkiye’deki yavaş internet bağlantısının nedenlerini anlatırken, son dönemde enflasyon, işsizlik gibi veriler üzerinden eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet istatistiklerine bakılması gerektiğini, diğer istatistiklerin yanıltıcı olduğunu savundu.

Covid-19 geçirene ikinci doz randevusu tekrar tanımlandı

Covid-19 geçiren ve bir doz aşı olanlar, isterlerse ikinci doz aşılarını da yaptırabilecek.

Sinovac aşısı denemelerine öncülük eden bilim insanı, muhtemelen Covid-19’dan öldü

Çin menşeli Sinovac aşısının denemelerine öncülük eden Endonezyalı bilim insanı, muhtemelen Covid-19’a yakalanıp hayatını kaybetti.

İyilik yap duvara yaz!

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Gaziantep’te yetim çocuklara evlerinde oda hazırlanarak bilgisayar hediye edildi. Duvarda “Yetim gülerse dünya güler” yazısı görülen fotoğraf, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Valilik ve kaymakamlık, yazının sergi salonundaki odada yer aldığını bildirdi.

Hükümetin ‘kredi dalgası’na hazırladığı kamu bankalarında sermaye bitmiş

Hükümetin geçen sene pandemi ile savaşında düşük faizli kredilerle genişlemeci politikaların ön saflarında yer alan kamu bankalarının yeni sermaye gereksinimi artarken, konuya yakın bankacılık kaynakları ve hükümet yetkilileri bir yandan da geri dönmeyen kredilerden oluşan sorunlu krediler için acil bir plana ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

AYM, Gergerlioğlu kararının gerekçesini yayınladı: Berberoğlu emsal gösterildi

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayınlandı.

‘Derinde durum vahim’ uyarılarına rağmen bakanlık, temizlenecek müsilaj bulamadı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili olarak “Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz’da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara’mız artık dünden daha temiz ve mavi” dedi.

Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi: Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

Gazeteci Can Dündar’a adliye önünde kurşun sıkan saldırgana iyi hal indirimi

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Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırı davasında karar çıktı.

MetroPOLL: İlk kez oy verecek gençlerin yarıya yakını Erdoğan’ı onaylamıyor

MetroPOLL verilerine göre, 24 Haziran 2018 milletveki seçiminlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanamayan genç seçmenlerin yarıya yakını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapma tarzını onaylamıyor.

Cinsel istismarda ‘somut delil’ şartı geçti: ‘Mağduriyet kisvesi altında af’

Kamuoyunda 4’üncü Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin 14 maddeden oluşan ilk bölümü, TBMM Genel Kurulu’nda gece yarısı yapılan oylamayla kabul edildi. Buna göre artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’ yeterli olmayacak ve ‘somut delil’ aranacak.

Un fiyatları uçtu, fırıncılar ekmeğe zam istiyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarına son dört ayda yüzde 25 zam geldiğini belirterek, İstanbul’da ekmek fiyatlarının yüzde 20-25 artmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

AB’den Kıbrıs’ta iki devletli çözüm önerisine karşı net tutum: Asla!

Avrupa Birliği (AB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyareti öncesi, Türkiye’nin ısrarla üzerinde durduğu Kıbrıs için iki devletli çözüm teklifini ‘asla’ kabul etmeyeceğini açıkladı.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Evrensel haber müdürüne 11 ay 20 gün hapis cezası

Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek, ‘Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi’ başlıklı haber nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Tatilciler dikkat! Sahte site Belçika’da yaşayan Türk aileyi 1400 avro dolandırdı

Belçika’da yaşayan Türk aile, Antalya’da tatil yapmak isterken sahte bir site tarafından 1400 avro (Yaklaşık 14 bin 400 lira) dolandırıldı.

İngiltere final ‘sarhoşu’

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İngiltere, dün akşam oynanan yarı final maçında Danimarka’yı uzatmalarda 2-1 yenerek EURO 2020’de finale yükseldi. Herry Kane’in 104’üncü dakikada penaltı kaçırdıktan sonra topu takip ederek filelere yolladığı anda öne geçen İngiltere 1966’da, finalde Batı Almanya’yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu Dünya Kupası’ndan 55 yıl sonra ilk defa büyük bir turnuvada, 60 bini aşkın seyirci önünde final biletini aldı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda seyirciye izin yok

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları’na Covid-19 salgını nedeniyle seyirci kabul edilmeyecek.