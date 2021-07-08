Tatilciler dikkat! Sahte site Belçika’da yaşayan Türk aileyi 1400 avro dolandırdı

Belçika’da yaşayan Türk aile, Antalya’da tatil yapmak isterken sahte bir site tarafından 1400 avro (Yaklaşık 14 bin 400 lira) dolandırıldı.

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Ahmet Sünbül, eşi ve üç çocuğuyla Manavgat ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde tatil yapmak istedi. Bunun için de otelin internet sitesi zannettiği sahte sitedeki numarayı aradı.

Dolandırıcılar, ‘yüksek komisyon’ bahanesiyle, parayı Sünbül’ün Türkiye’deki kardeşi aracılığıyla almak istedi. Bunun üzerine dört günlük tatil için 1400 avro ödendi.

Gerçek ise otelde anlaşıldı. Sünbül ailesi, rezervasyon yaptıklarını zannettikleri otelde kayıtları çıkmayınca dolandırıldıklarını anladı ve suç duyurusunda bulundu.

Beş aile dolandırılmış

Ahmet Sünbül, başından geçenleri şu sözlerle anlattı: “Telefonda Bora isminde biriyle görüştüm. Benden dört gün için otelde ikamet masrafları olarak 1400 avro talep etti. Kredi kartıyla ödeme yapmak istediğimi belirtince, yurt dışından yüksek komisyon bedeli olduğunu belirterek Türkiye’de ödeme durumunun olup olmadığını sordu. Ben de o sırada Türkiye’de olan kardeşime söyledim ve benim adıma bu parayı, söylenen banka hesabına yatırdı.

Ödeme yaptıktan sonra mail olarak rezervasyon belgelerini gönderildi. Rezervasyonu internet üzerinden yaptık ama belli ki dolandırılmışız. Çünkü biz rezervasyonu sahte bir siteden yapmışız. Öylelikle dolandırıldık yani, mağdur olduk. Dolandırıldığımızı otelin kapısı, lobisi önüne geldiğimizde, kaydımızın olmadığını öğrendiğimizde anladık. Biz kendimiz dışında beş aileydik, sadece benden 1400 euro gitti.

‘Siteye dikkat’

Tatili en çok kanser tedavisi gören yeğenim istiyordu. Yeğenimiz kanser hastası, ona moral olsun diye buraya geldik. O da mağdur oldu, hepimiz mağdur olduk. İlk şoku onlar atlattı, çünkü o benden bir gün önce geldi. Önce o perişan oldu ondan sonra biz perişan olduk.

Gurbetçilere kesinlikle orijinal sitelere bakmalarını ve kesinlikle Visa ve Mastercard ile ödemelerini yapmalarını tavsiye ederim. En azından orada garanti var veya otellerde nakit olarak ödemelerini tavsiye ederim. Ayrıca tatil için güvenilir turizm acentelerini tercih edilmeli.”