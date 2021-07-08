Japonya’dan Türkiye için ‘zorunlu karantina’ kararı

Japonya, yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye dahil 15’i aşkın ülkeden gelen yolculara, belirli yerlerde üç gün süreli ‘zorunlu karantina’ uygulayacak.

Japonya’da corona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle OHAL ilan edilmişti. Fotoğraf: AA

Olimpiyat oyunlarına hazırlanan Japonya, corona virüs vaka sayılarındaki artış sonrası başkent Tokyo’da OHAL ilan etmişti. Seyircilerin de alınmayacağı oyunlar sırasında OHAL tedbirleri uygulanmaya devam edecek.

AA’nın haberine göre ‘Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15’ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara üç gün zorunlu karantina şartı getirildiği’ duyuruldu.

Zorunlu karantina sonrası yeniden PCR testine tabi tutulan yolcular, sonucun negatif çıkması sonrası Japonya’daki ikametlerine gidebilecek.

Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara altıngün zorunlu karantina uygulanacak.

Fransa, Estonya, Lüksemburg, Nijerya ve ABD’nin bazı eyaletlerinden gelen yolculara ise zorunlu karantina şartı kaldırıldı.

Tüm ülke ve bölgelerden Japonya’ya varan yolculara halihazırda kendi evlerinde uygulanan 14 gün süreli izolasyon ve denetim uygulaması ise sürdürülecek.

Vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Japonya’da bugün 2 bin 193 kişide hastalığa yakalanırken, 13 kişi de hayatını kaybetti.