Madalya adayını marihuana testi yıktı: Olimpiyat oyunlarında koşamayacak

Tokyo Olimpiyatları’nda 100 metre kadınlarda en önemli madalya adaylarından ABD’li sprinter Sha’Carri Richardson, ülkesindeki deneme koşuları sırasında marihuana testinin pozitif çıkması sonucu bir ay ceza yedi. Richardson Olimpiyat Oyunları’nda yarışamayacak.

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21 yaşındaki Richardson hazirandaki denemelerde 100 metreyi 10.86 saniyede koşarak 30 Temmuz’da başlayacak 100 metre kadınlarda favori olduğunu kanıtlamıştı. ABD’li atletin cezası 1 Ağustos’ta bitecek olsa da, ona ABD takımında yerini garanti eden denemelerdeki bu başarısı geçersiz sayılacağı için yarışması mümkün olmayacak.

Kararı duyuran ABD Anti-Doping Ajansı (USADA) yöneticisi Travis Tygart, “Bu pek çok açıdan kalp kırıcı ama kurallar açık. Ona çok şeye mal olsa da, umuyorum ki sorumluluğu kabul edip özür dilemesiyle bizlere örnek olur ve üzüntü verici kararlarımızın üstesinden başarılı şekilde gelebiliriz” dedi.

Richardson ise bahsedilen eylemin annesinin ölüm haberiyle baş etmeye çalıştığı bir döneme denk geldiğini belirterek, “Ben insanım. Bizler insanız; ister kötü ister iyi olsun sizlere karşı mümkün olduğunca şeffaf olmak istiyorum. Sha’Carri Richardson adıyla steroidler (doping) asla beraber anılmayacak. Ceza ve durum marihuanaydı” dedi.

USADA, marihuana kullanımının yarışma dışı olduğu ve atletik performansla ilgisi bulunmadığı için sporcunun cezasının bir aya düşürüldüğünü duyurdu.

Richardson, denemelerdeki başarısının yanı sıra 10.72 saniye ile 100 metre kadınlarda bu senenin en hızlı derecesini koşmuştu.

ABD’li atletin sponsoru, spor giyim markası Nike, ona destek olacaklarını şu ifadelerle açıkladı: “Sha’Carri’nin dürüstlüğüne ve hesap verebilirliğini takdir ediyoruz ve onu bu zor zamanda desteklemeye devam edeceğiz.”