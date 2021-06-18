Olimpiyat sporcularına ‘kullanmama ricasıyla’ hediye prezervatif

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın organizasyon komitesi, sporculardan, bu yıl dağıtılacak 160 bin prezervatifi kullanmamasını rica ederek, “Onlar memleketinize götürmeniz için hediye” dedi.

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Organazisyon pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti. 23 Temmuz’da başlayıp 8 Ağustos’ta sona erecek müsabakalar boyunca her gün test, tek başına yemek gibi katı uygulanacak. Sporcular ‘gereksiz fiziksel temas’tan da kaçınmak zorunda. Kuralları ihlal edenlere sınırdışı edilmeye kadar varan cezalar verilecek.

Yaklaşık 15 bin atlet bu ağlık kurallarını harfiyen uygularsa dağıtılacak 160 bin prezervatif de kullanılmayacak. Organizasyon komitesinin hazırladığı mektupta, bedava prezervatiflerin sporcular olimpiyat köyünde kullansın diye değil memleketlerine götürsün diye verileceği vurgulandı. Amaç HIV ve AIDS konusunda farkındalık yaratmak.