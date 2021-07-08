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Yaramazlara biraz batar!

Tokyo’da OHAL ilan edildi

Japonya’da artan Covid-19 vakaları nedeniyle 22 Ağustos tarihine kadar OHAL ilan edildi. Olimpiyat oyunlarına hazırlanan ülkede, 2020 başından beri Tokyo ve çevresinde dördüncü kez OHAL uygulanacak.

Hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söylemişti.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentteki vaka seyrini ‘hayli ciddi’ diye niteleyip turnuvanın güvenli bir şekilde düzenlenebilmesine yönelik çabaların hızlandırılacağını belirtmişti.


24 Temmuz-9 Ağustos 2020’de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Sponsorlar ‘son dakika’ kararlarından şikayetçi

Reuters’ın özel haberine göre ise sponsor firmalar, yönetimin yaptığı ‘son dakika’ değişikliklerine tepkili. Gecikmeler ve değiştirilen kararlar nedeniyle sponsorlar tanıtım etkinliklerini ve organizasyonlarını küçültme kararı aldı.

60’şı aşkın sponsor, oyunlar için rekor bir rakamla yaklaşık 3 milyar dolar ödedi ve gecikmeler sebebiyle de 200 milyon dolarlık zarar tespit edildi.

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