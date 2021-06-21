Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak ilk trans sporcu: Yeni Zelandalı Laurel Hubbard

Yeni Zelandalı halterci Laurel Hubbard (43) Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak ilk trans sporcu olacak.

Fotoğraf: Reuters

Yeni Zelanda Olimpiyat Komitesi, 87 kilogramda yarışacak Hubbard’ın, 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları için Kadın Halter Milli Takımı’na seçildiğini açıkladı.

2012 yılnda önce erkekler kategorisinde mücadele eden Hubbard, “Yeni Zelandalıların bana verdiği destek nedeniyle minnettarım” dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2015 yılında kurallarını değiştirerek trans birey olan sporcuların testosteron seviyeleri, belirli bir seviyenin altındaysa kadınlar kategorisinde yarışmasına izin vermişti. Ancak 2016 Rio Olimpiyatlar’ında yarışan trans sporcu olmamıştı.

‘Avantaj sağlar’ diye eleştiriler var

Trans sporcuların haksız bir avantaj sağlayacağını savunan çevreler Hubbard’ın takıma seçilmesini de eleştirdi.

Geçen ay aynı kategoride madalya için yarışacak Belçikalı halterci Anna Vanbellinghen, Hubbard’ın Japonya’nın başkenti Tokyo’da kadınlar kategorisinde yer almasının diğer sporcular için haksızlık olacağını, bunun ‘kötü bir şakaya’ benzeyeceğini söylemişti. Vanbellinghen trans bireylerin haklarını sonuna kadar savunduğunu ancak onlara, başkalarınınkinin feda edilmesi uğruna hak verilmemesi gerektiğini savunarak, “Halterde antrenman yapan herkes bu durumun eşitsizliğe neden olacağını bilir” demişti.

Trans sporcuların kadınlar kategorisinde yarışmasına karşı mücadele veren sivil toplum kuruluşu Save Women’s Sport Australasia da Yeni Zelanda’nın seçimini eleştirdi.

Yeni Zelanda Olimpiyat Komitesi ise kararının arkasında durdu. Komite Başanı Kereyn Smith, “Laurel dünyanın en iyi haltercilerinden biri olmasının yanı sıra uluslararası kriterlere aykırı bir durum yok. Ayrıca biz herkese saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hubbard, Roma 2020 Dünya Kupası’nda kadınlar kategorisinde altın madalya kazanmıştı.