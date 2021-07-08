MetroPOLL: İlk kez oy verecek gençlerin yarıya yakını Erdoğan’ı onaylamıyor

MetroPOLL verilerine göre, 24 Haziran 2018 milletveki seçiminlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanamayan genç seçmenlerin yarıya yakını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapma tarzını onaylamıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MetroPOLL araştırmanın kurucusu Özer Sencar genç seçmenin eğilimlerine dair araştırmalarının sonuçlarını Twitter’dan paylaştı.

Buna göre önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak seçmenin Erdoğan’a bakışı çoğunlukla olumsuz. “Genel olarak düşündüğünüze Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusuna yüzde 46,5 oranında onaylamıyorum yanıtı geldi. Gençlerin yüzde 39,9 onayladığını belirtirken yüzde 13,6’sı fikri olmadığını ya da cevap vermeyeceğini ifade etti. Erdoğan’ın görev onayı yüzde 37,5’le yakın dönemde en düşük düzeyini 7 Haziran 2015’teki seçimler sırasında görmüştü.

Grafikler: MetroPOLL

Aynı şekilde 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için sandığa gitmeyen genç seçmenin bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğinin analizi yapıldı. Buna göre, AKP yüzde 25,4’le birinci olurken, yüzde 21,7 ile CHP en çok oy alacak ikinci parti oldu. İki partiyi yüzde 7,4 ile MHP, yüzde 4,1 oranla HDP ve yüzde 3,6 ile İYİ Parti izledi.

Söz konusu sonuçları elde etmek için, Ocak 2020’den Haziran 2021’e kadar yürütülen 18 aylık Türkiye’nin Nabzı araştırması verileri bir araya getirildi ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde yaşından dolayı oy kullanmamış gençlere dair veriler incelendi.