AB’den Kıbrıs’ta iki devletli çözüm önerisine karşı net tutum: Asla!

Avrupa Birliği (AB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyareti öncesi, Türkiye’nin ısrarla üzerinde durduğu Kıbrıs için iki devletli çözüm teklifini ‘asla’ kabul etmeyeceğini açıkladı.

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Türkiye ve KKTC adada çözümün eşit egemenlik hakkına sahip iki devletin devamıyla mümkün olacağını savunurken, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ‘fedarasyon’da ısrarcı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin bu konuda Türkiye ile aynı fikirde olmadığını bir kez daha kesin bir dille ifade etti.

Leyen şöye konuştu: “İki devletli bir çözümü asla ve hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizi tekrarlamak istiyorum. Bu konuda kararlı ve yekvücuduz. Komşularımızın şunu bilmesini istiyorum; üye devletlerimizden biriyle, örneğin Kıbrıs’la, ne üslupla konuşurlarsa aynı şekilde Avrupa Birliği’yle konuşmuş olurlar.”

Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Yunanistan destekli askeri darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin 1974’te askeri harekât düzenlemesinin ardından Kıbrıs ikiye bölündü. Adanın güneyi Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yönetilirken, kuzeyiyse KKTC tarafından yönetiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası alanda Kıbrıs hükümeti olarak tanınırken, KKTC yalnızca Ankara tarafından tanınıyor.

Kıbrıs’taki anlaşmazlığın çözülmesi için 1970’li yıllardan bu yana devam eden Birleşmiş Milletler önderliğindeki girişimler başarısız olurken, bu yıl Cenevre’de yapılan görüşmelerden de sonuç alınamadı.