İyilik yap duvara yaz!

Gaziantep’te yetim çocuklar için evlerinde oda hazırlanarak bilgisayar hediye edildi. Duvara ise “Yetim gülerse dünya güler” yazılması sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kaymakamlık, yazının sergi salonundaki odada yer aldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Araban kaymakamlığı, geçen yılın nisan ayında yetim ve öksüz çocuklar için ‘Yetim gülerse dünya güler’ projesi başlatarak çocuklara ne istediklerini sordu. Çocukların çoğu, evlerinde kendilerine ait bir oda ve bilgisayar istedi.

Bunun üzerine 125 aileden 350 çocuk için evlerinde özel odalar hazırlandı. Ayrıca odalara yatak, dolap, bilgisayar ve bilgisayar masası alındı.

DHA tarafından geçilen fotoğraflarda, odanın duvarında “Yetim gülerse dünya güler” yazısı dikkat çekti. Ajansın internet sitesindeki haberde, yazının sergi salonundaki odada bulunduğuna dair bilgi yer almadı.

Twitter’da çok sayıda kişi, haberi alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

Yetim olmak kötü bir şey değildir elbette ancak birinin babasız olduğunu odasına yazacak kadar hassasiyet gösteremiyor musunuz?! O kadar da vicdanınız kalmadı mı… https://t.co/jAYVUaZAQy pic.twitter.com/yPbUJQjJz1 — Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) July 8, 2021

Abi çok acayip artık yorum yapılmıyor ya. Fikir sahibi kadar o fikre karşı birşey söylemeyen de suçludur. Hep söylerim türkiyede sorumluluk alma problemi var. Biri bile demedi mi duvara yetim yazmamız doğru olmaz diye? 1 kişi ya bir kişi. https://t.co/DenC4Vebrl — Görkem (@blkndmr) July 8, 2021

Duvara yazmak az olmuş. Keşke yetim olduklarını belirtecek bi kol bandı da tasarlasaydınız. https://t.co/BQ4w9OzlR0 — Ataberk Akgüneş (@Bragolruth) July 8, 2021

Her sabah uyandığında çocuklara babasızlıklarını hatırlatmak mı?

3 gr akıl sağlığım kaldı.

Evet üç. https://t.co/IZ7AWneqF5 — saksıdeğilimben_ (@dmtaksoyy) July 8, 2021

Tepkiler üzerine Twitter’dan paylaşım yapan kaymakamlık şunları kaydetti: “Projelerimizi tanıttığımız sergi salonumuzda projelerimizin isimleri ve mekanın güvenliği için kamera bulunuyor. Yetim ve öksüz çocukların mutlu edildiği böyle güzel bir habere okumadan, araştırmadan nahoş yorumlar yaparak gölge düşürmeyelim lütfen.”