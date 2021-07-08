İngiltere final ‘sarhoşu’

İngiltere, dün akşam oynanan yarı final maçında Danimarka’yı uzatmalarda 2-1 yenerek EURO 2020’de finale yükseldi. Herry Kane’in 104’üncü dakikada penaltı kaçırdıktan sonra topu takip ederek filelere yolladığı anda öne geçen İngiltere 1966’da, finalde Batı Almanya’yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu Dünya Kupası’ndan 55 yıl sonra ilk defa büyük bir turnuvada, 60 bini aşkın seyirci önünde final biletini aldı.

Herry Kane (9 numara). Fotoğraf: Reuters

O zaman da maçın oynandığı yer başkent Londra’daki Wembley Stadyumu’ydu dün akşam da. İtalya’yla 11 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçında da adres yine Wembley olacak. Aynı olan bir şey daha var, o da tribünlerde ve turnuva başından beri maç izleyenlerin, gazete manşetlerinin dilindeki şarkı.

İngiliz grup The Lightning Seeds’in ‘Three Lions’ (Üç Aslan) adlı, 1996’da İngiltere’nin Avrupa Şampiyonası’na evsahipliği yaptığında bestelediği şarkı. Armasında geleneksel hanedan amblemi üç aslan bulunan İngiliz futbol takımı bu adla anılıyor.

Fotoğraf: Reuters

Komedyenler David Baddiel ve Frank Skinner’in katkı sunduğu şarkı, sözlerinde yer alan, “It’s Coming Home” (Eve geliyor), “Football’s Coming Home” (Futbol Eve Geliyor) olarak da biliniyor. Futbolun doğduğu yer olarak kabul edilen ülkeye 1966’daki ilk ve tek dünya şampiyonluğundan sonra bir futbol organizasyonu ve başarıyı getirmeye yönelik özlemin simgesi bir şarkı.

EURO 1996’da organizasyon ‘futbolun evinde’ydi ama şampiyonluk gelmemişti. Yarı finalde İngiltere’yi eleyen Almanya şampiyon olmuştu. O zaman listelerde 1 numaraya yükselen şarkı, İngiliz taraftarların marşı haline geldi. Ve, bu yıl da dillerden düşmedi. Yine organizasyon ‘evde’, en eski futbol federasyonuna evsahipliği yapan İngiltere’nin kupayı da ‘eve’ götürüp götürmeyeceğini öğrenmek için ise üç gün var.

Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie. Fotoğraf: Reuters

İlk uzatma devresinde takımın deneyimli ismi Herry Kane penaltı atmak için topun başına geldiğinde aralarında Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie, Prens William ve çok sayıda ünlünün olduğu binlerce kişi nefesini tuttu.

Fotoğraf: Reuters

Kane penaltıyı kaçırdı. Bir anda yıkılan hayaller saniyeler sonra onun Danimarka kalecisi Peter Schmeichel’dan dönmesinden sonra topu ağlara göndermesiyle gelen galibiyet golüyle coşku seline dönüştü. Gol sonrasında başlayan kutlamaların ‘dozu’ maç sonrasında arttı. Wembley’den ülkenin sokaklarına yayıldı. Teknik direktör Gareth Southgate’in Kane’i kucakladığı an maç sonrasının anlamlı karelerindendi.

Dün akşamki 120 dakikalık maç sonrasında ülkede özellikle de statta ve toplu olarak maç seyredilen yerlerde karnaval havası esti. Salgın koşullarına rağmen mesafe ve diğer önlemler unutuldu.

Londra’da, Croydon semtindeki Boxpark’taki taraftarlar. Fotoğraf: Reuters

Danimarkalılar ve Türkiye’deki yorumcular pozisyonun penaltı olup olmadığını sorgularken parklarda, publarda, simge meydalarda kutlama vardı.

Londra’nın simgelerinden Trafalgar Meydanı. Fotoğraf: Reuters

Herkes sevdiğine sarılıyordu. Bira ve diğer içkilerin belki de salgının başından beri en çok satıldığı günlerden biriydi.

Londra’nın merkezindeki, eğlence yerlerinin çok olduğu semtlerde metro istasyonlarının önünde de kutlama vardı. Polis, kutlamaların dozunu ‘fazla kaçıran’ 20 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Reuters

Bazıları da otobüslerin üzerine çıkarak ‘tehlikeli bir şekilde’ sevincini yaşadı.

Manchester. Fotoğraf: Press Association

Kutlamaların tek adresi başkent Londra değildi elbet. Manchester, Liverpool, Birmngham, Newcastle ve birçok başka kentte gece ‘uzun sürdü.’

Liverpool. Fotopraf: liverpool.echo

Rillington, North Yorkshire. Fotoğraf: Yorkshire Live

Taraftarların hepsi mutlu coşkuluydu. Kimi hayatının en mutlu gününü yaşıyordu kimi ‘abartıp’ kızının doğduğu andan bile daha mutlu olduğunu söylüyordu. Turnuvada gelen başarı salgını bile unutturmuştu.

Basında da geniş yer buldu elbet final coşkusu. Kelime oyunlarını iyi bilen tabloidlerin (bulvar basını) çoğunda aslan kükremesinden dem vurulmuştu. Sun gazetesi, ‘Üç aslan finale kükredi’ üst başlığını attı. Gazete, ‘Herhalde dünyadaki en güzel duygu’ manşetini kullandı.

Daily Mail ise İngilizce’de yanındaki fiile ‘yababilmek, edebilmek’ anlamı katan ‘can’ kelimesini golün sahibi Kane’in soyadından türeterek ‘Kane you believe it’ (İnanabiliyor musunuz) başlığını attı.

Ülkenin sol eğilimli ciddi gazetesi Guardian bile her zamanki üslubunun biraz dışına çıkarak, ‘Sonunda’ başlığıyla yayınlandı. Daily Mirror ve Star Sport da aynı başlığı kullanan gazeteler arasında yer aldı.

Oliver Ways adlı 28 yaşındaki taraftarın sözleri gecenin ruh halini özetliyordu: “İnanıyorum bu kez eve geliyor. O kadar sarhoşum ki ama umurumda değil. Maçta işler istediğimiz gibi gitti. Bunu söylediğime inanamıyorum ama İngiltere finalde.”